“La versione di Fiorella Tour 2022“: Fiorella Mannoia torna finalmente sul palco con la sua band

Dopo i concerti tenuti la scorsa estate, Fiorella Mannoia interpreta i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”.

Il ritorno dal vivo della cantante sarà l’occasione per ascoltare tutti i suoi successi. Non mancheranno, ovviamente, le canzoni contenute nell’ultimo album d’inediti ‘Padroni di niente’ ma nemmeno qualche successo del passato musicale.

Lo spettacolo, intitolata La versione di Fiorella Tour 2022 è per Fiorella Mannoia l’opportunità di suonare in una speciale versione tutti i suoi brani in scaletta realizzando un tour davvero imperdibile.

