Il singolo sarà in radio dal 14 maggio

OneRepublic, la band multiplatino e nominata ai Grammy che ha portato al successo mondiale un lungo elenco di hit totalizando ad oggi su Spotify oltre 5 miliardi di stream, ha pubblicato il nuovo singolo “Run”

I OneRepublic hanno pubblicato il nuovo singolo “Run”

Il brano, disponibile in tutte le piattaforme digitali, è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Tyler Spry e John Nathaniel.

Insieme al singolo la band, capitanata da Ryan Tedder, ha pubblicato anche il video, diretto da Tomás Whitmore, visibile

“Run” il Video



“Run” farà parte del prossimo album dei ONEREPUBLIC, il quarto della loro carriera, che si intitolerà “HUMAN”. L’album è già disponibile per il preorder https://smarturl.it/Human1R.

includerà anche i singoli già usciti “Rescue Me” e “Better Days” (oro in Italia), certificati RIAA Gold, “Somebody To Love”, “Wanted e “Didn’t I”, che insieme hanno totalizzato 1.75 miliardi di stream globali

Gli OneRepublic

hanno dovuto riprogrammare le date dei concerti al 2022