Green Day: Riprogrammate le date Italiane a Giugno 2022

I Weezer apriranno gli show dei Green Day in entrambe le date

Le due tappe italiane del tour dei Green Day, originariamente previste il 10 giugno 2020 al Milano Summer Festival (Ippodromo SNAI San Siro) e l’11 giugno 2020 a Firenze Rocks (Visarno Arena), poi riprogrammate al 16 giugno 2021 e 17 giugno 2021 presso gli stessi luoghi dell’evento, saranno riprogrammate nelle seguenti date:

15 giugno 2022 – Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

16 giugno 2022 – Firenze Rocks – Visarno Arena

Confermata la presenza della band alternative rock statunitense Weezer che aprirà gli show dei Green Day in entrambe le date.

Il nuovo annuncio arriva ad un anno dall’uscita del loro ultimo album “Father of All Motherfuckers” al vertice delle classifiche rock e alternative in USA e nella top five in Italia nel corso del 2020.

La band californiana ha festeggiato da poco i 25 anni di “Insomniac”, uno degli album più amati del trio di Berkeley e il terzo più venduto della loro discografia dopo “American Idiot” (2004) e “Dookie” (1994). Il titolo deriva dalla vera insonnia di Billie Joe Armstrong, provocata dalla nascita del suo primo figlio, e riuscì ad affermarsi grazie ai singoli “Geek Stink Breath”, “Stuck With Me”, “Jaded” e “Walking Contradiction” e alla copertina disegnata da Winston Smith, un disegno dal titolo “God Told Me To Skin You Alive”.

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su > https://www.livenation.it/ show-updates

I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali https://www.ticketmaster.it/, https://www.ticketone.it/, https://www.vivaticket.com/ e in tutti i punti vendita autorizzati.