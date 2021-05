Il 18 giugno uscirà “Singles” la raccolta dei The Kolors

In attesa del nuovo disco, i The Kolors hanno annunciato un nuovo progetto che si concretizzerà a breve.

“Abbiamo un sacco di musica nuova ed è un momento magico per me ma non mi andava di farvi aspettare troppo – dichiara la band – E così per ingannare l’attesa per il nuovo disco, il 18 giugno abbiamo deciso di pubblicare SINGLES, una raccolta delle hit di questi ultimi due anni, sono fotografie piene di emozioni di quello che è accaduto e che mi andava di condividere con voi adesso con un prodotto fisico speciale”.