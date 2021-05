il concerto rappresenta il primo grande evento pubblico in California da quando lo stato è stato bloccato.

In streaming da Los Angeles l’8 maggio alle 20:00 ET è Global Citizen VAX LIVE : The Concert to Reunite the World.

: The Concert to Reunite the World. Evento Vax Live è stato registrato e sarà in onda su Youtube è stato presentato da Selena Gomez e con esibizioni di Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin e HER

YouTube trasmetterà in streaming esclusivamente il concerto prolungato che include performance musicali aggiuntive, ci saranno anche apparizioni speciali del principe Harry e Meghan, del duca e della duchessa del Sussex, David Letterman, Sean Penn, Olivia Munn , Chrissy Teigen, Ben Affleck, Jimmy Kimmel e. Nomzamo Mbatha. #VaxLive mira a riunire il mondo e chiede ai leader mondiali di impegnarsi per una distribuzione equa dei vaccini, #VaxBecause.

Jennifer Lopez

è quindi arrivata su un set a tema foresta per cantare – e far cantare il pubblico – la canzone che sua madre le cantava da piccola: il classico di Neil Diamond “Sweet Caroline”, che si è conclusa dolcemente quando J. Lo ha portato sua madre Lupe sul palco per cantarla come faceva quando la futura star era solo una bambina.

Il concerto dei Vax Live al SoFi Stadium l’8 maggio alle 20:00 su Youtube

Di persona sono apparsi anche l’attrice Olivia Munn, che ha parlato della necessità di combattere i crimini ispirati dall’odio e dei discorsi contro gli asiatici americani, e Ben Affleck con Jimmy Kimmel, che è arrivato vestito da Robin e ha supplicato l’attore di Batman di chiamarlo “il ragazzo meraviglia” solo una volta.

Altre esibizioni musicali includevano il recente vincitore di Grammy e Oscar H.E.R, che si è esibito nel parcheggio di SoFi accompagnato da dozzine di studenti di chitarra LAUSD.

Il principe Harry e Meghan, la duchessa del Sussex, sono stati co-presidenti della campagna di raccolta fondi Global Citizen volta a fornire vaccini COVID nei paesi devastati dalla povertà.

“Trasmetteranno un importante messaggio globale per l’equità del vaccino durante l’evento”, hanno detto gli organizzatori.

Anche il presidente Joe Biden e sua moglie e il vicepresidente Kamala Harris erano apparsi nella trasmissione, “per aumentare la fiducia del pubblico nei vaccini COVID-19, rafforzando al contempo le misure di prevenzione di base, come indossare la maschera e allontanamento sociale”.

Erano presenti anche il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau e il primo ministro croato Andrej Plenkovic, insieme a Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, l’attrice sudafricana Nomzamo Mbatha, Olivia Munn e Sean Penn .

La trasmissione incoraggerà le donazioni, con l’obiettivo di garantire vaccinazioni a 27 milioni di operatori sanitari a livello globale, anche nei paesi più poveri del mondo. Gli organizzatori sosterranno anche la “distribuzione equa” dei vaccini.

Martedì, Global Citizen ha annunciato diverse importanti donazioni che sono già arrivate. Cisco ha donato $ 5 milioni, un importo che viene compensato da una fondazione svizzera senza nome, mentre la Analog Devices Foundation ha donato $ 1 milione e la Coca-Cola Foundation ha donato $ 500.000. Secondo gli organizzatori dell’evento, le donazioni finanzieranno l’acquisto di circa 2,3 milioni di dosi di vaccino.