sabato 11 e domenica 12 giugno il trio sarà in concerto a Taormina

Dopo il sold out delle prime due date del tour mondiale all’Arena di Verona, sabato 11 e domenica 12 giugno Il Volo arriva in concerto al Teatro Antico di Taormina.

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un concerto che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Ancora disponibili gli ultimi biglietti per la data di domenica. Possono essere acquistati online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo brano de Il Volo, una vera sorpresa per i fan internazionali che è stato presentato in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022 https://sme.lnk.to/ YouAreMyEverything. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande Amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Un singolo in crescendo che si apre nel ritornello con una nuova energia rock!

Il Volo, a Taormina, 11 giugno, scaletta, anticipazioni

Non è ancora stata svelata una vera scaletta ufficiale. Vi riportiamo quella dell’ultima data del Trio, all’Arena di Verona ma -attenzione- ci saranno modifiche anche in base alle anticipazioni emerse in queste ore.

L’estasi dell’oro

Your Love

Nessun dorma

Se telefonando…

Il mondo

Quando finisce un amore

Se

Metti una sera a cena

‘O sole mio

Grande amore

Here’s To You

E più ti penso

Your Song

No puede ser

Listen

Nella fantasia

Nel blu, dipinto di blu

Un amore così grande

My Way

I colori dell’amore

Libiamo ne’ lieti calici

Tra i brani che sicuramente Il Volo canterà, ci saranno anche “All by myself“, “Your song“, “E lucevan le stelle“, “Hallelujah” e “La donna è mobile“. Confermati i grandi classici come “Il mondo” e “Grande amore“, con una fusione tra i loro cavalli di battaglia e l’omaggio sentito ad Ennio Morricone.