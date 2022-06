TRACKLIST LP A Radio Varsavia Clamori L’esodo B Scalo a Grado La torre New frontiers Voglio vederti danzare

TRACKLIST CD Radio Varsavia Clamori L’esodo Scalo a Grado La torre New frontiers Voglio vederti danzare (Mix 2015) Bonus Track I want to see you as a dancer Yo quiero verte danzar Voglio vederti danzare