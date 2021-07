Sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 3 settembre

Dal 3 settembre ““MERCURY – ACT 1”, il nuovo atteso album degli IMAGINE DRAGONS

La band multiplatino americana che ha portato al successo mondiale hit come “Radioactive”, “Demons”, “Believer”, “Thunder” e “Whatever It Takes” – per citarne alcune – torna dopo 3 anni dall’ultimo album “ORIGINS”.

“Mercury -Act 1” arriva in Italia forte del successo ottenuto nel nostro paese dalla band che in pochi anni ha raccolto 4 dischi di platino per gli album e 30 dischi di Platino per i singoli e ha regalato al pubblico milanese uno straordinario concerto davanti ad oltre 60 mila persone.

Con 40 milioni di album e oltre 50 milioni di canzoni venduti nel mondo oltre a 60 miliardi di stream, gli Imagine Dragons sono la rock band che ha venduto di più nell’ultima decade, oltre ad aver reinventato un genere.

“Mercury -Act 1” conterrà i singoli già editi “Follow You” e “Cutthroat” e il nuovo singolo “WRECKED”, brano disponibile da domani in tutti gli store digitali.

Dan Reynolds, voce della band, ha scritto “Follow You” durante un momento di svolta del suo matrimonio. Stava per firmare le carte del divorzio quando ha ricevuto un messaggio da sua moglie talmente pieno di onestà e chiarezza da colpirlo nel vivo. La coppia, dopo aver posticipato il momento della firma, ha poi annullato la richiesta di divorzio. Il brano, una canzone d’amore prodotta da Joel Little, è stato pubblicato insieme all’altro inedito “Cutthroat”, un inno punk, una spinta verso la volontà di uccidere il lato critico dentro di se. La band ha registrato il brano prodotto da Rick Rubin agli Shangri-La studio di Malibu.

La band americana formata da Dan Reynolds (voce, chitarra acustica, tastiera, percussioni), Wayne Sermon (chitarra elettrica e acustica, mandolino elettrico, percussioni, cori), Ben McKee (basso, tastiera, sintetizzatore, percussioni, cori) e Daniel Platzman (batteria, percussioni, viola, cori) ha mosso i primi passi nel 2008, anno in cui pubblica il primo EP “Speak to Me” seguito poi nel 2010 da un altro EP “It’s Time” (platino) e dalla firma nel 2011 del contratto discografico con la Interscope Records, etichetta appartenente alla Universal Music Group e la KIDinaCorner, appartenente al produttore britannico Alex da Kid, che comincia a lavorare con loro per registrare del nuovo materiale.

Dopo un altro EP (“Continued Silence”) arriva nel 2012 il primo album “Night Visions”, disco certificato Platino in Italia che debutta direttamente alla seconda posizione della Billboard 200, vendendo nella prima settimana 83.000 copie. L’album contiene i successi “Radioactive” (ha raggiunto la vetta della Billboard hot Rock chart, ha regalato alla band il Grammy come Best Rock Performance e ha ottenuto la certificazione di Diamante dalla RIAA ed è stato certificato 4 volte Platino nel nostro paese), “Hear Me”, “On Top of the World” (2 volte Platino) e “Demons” (5 volte Platino). Tra ottobre 2014 e gennaio 2015 vengono pubblicati tre nuovi singoli, “I Bet My Life” (Oro), “Gold” e “Shots” (Platino), brani che anticipano il secondo album di inediti del gruppo, intitolato “Smoke and Mirrors” (disco d’Oro in Italia) pubblicato il 17 febbraio 2015 che ha debuttato alla posizione n.1 della Billboard 200.

Dopo 2 anni di successi arriva il singolo “Believer” (5 dischi di Platino) che anticiperà il successivo disco “EVOLVE” (doppio Platino e una nomination ai Grammy come Best Pop Vocal Album) pubblicato nel 2017 e che contiene i successi “Thunder” (5 volte Platino e altra nomination ai Grammy), “Whatever It Takes” (3 volte Platino), “Walking the Wire” (oro).

Dopo un lungo tour internazionale il 21 febbraio 2018, insieme alla pubblicazione del singolo inedito “Next to Me” (Platino), viene annunciato un altro tour estivo che li vedrà sui principali palchi degli Stati Uniti d’America confermando la band come una delle migliori formazioni live in circolazione.

Nell’estate 2018 vengono pubblicati altri due singoli inediti: “Born to Be Yours” (Platino), in collaborazione con il disc jockey norvegese Kygo, e “Natural” (Platino). Entrambi i brani ottengono buone vendite in tutto il mondo, e “Natural” in particolare occupa la prima posizione della Rock Songs per oltre 10 settimane di fila, che sommate a quelle dei precedenti singoli “Radioactive”, “Believer”, “Thunder” e “Whatever It Takes” superano la cifra record di oltre 100 settimane complessive passate in cima alla classifica per gli Imagine Dragons.

Il 19 settembre successivo viene pubblicato il singolo “Zero” (Platino), brano realizzato per il film Ralph spacca Internet. Il 5 ottobre viene annunciato un nuovo album di inediti, “Origins”, pubblicato il 9 novembre 2018. L’album, uscito come “disco gemello” di “Evolve” e che ha debuttato in vetta alla Billboard’s Alternative Albums e Top Rock Albums charts, contiene i già pubblicati singoli “Natural” e “Zero”, Birds” (Oro) e “Bad Liar” (2 Platino).

La classifica Billboard delle canzoni rock dell’ultimo decennio trova nei primi tre posti tre brani della band: “Believer,” “Thunder” e “Radioactive.”

Gli ultimi anni sono stati complicati per gli Imagine Dragons, così come per tutto il mondo. Alcuni membri della band hanno dovuto lottare contro la perdita di amici cari e famigliari oltre ad altre difficoltà personali. Nel dicembre 2019 Dan Reynolds aveva annunciato di volersi prendere del tempo per occuparsi della sua famiglia e della sua vita personale. Poi è arrivata la pandemia. Ciò nonostante, questo stop ha provocato una rinnovata creatività come racconta Dan Reynolds: “Abbiamo dovuto allontanarci da tutto per poter ritrovare maggiore chiarezza e felicità”.