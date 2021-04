tratto dalla seconda stagione di "High School Musical: The Musical: La Serie"

E’ disponibile da ora su tutte le piattaforme il duetto tra la superstar Olivia Rodrigo e Joshua Bassett

“Even When/The Best Part”, tratto dalla seconda stagione della serie disponibile su Disney+ dal 14 maggio, “High School Musical: The Musical: La Serie”.

Olivia Rodrigo & Joshua Bassett duettano in “Even When/The Best Part”

Si tratta di un brano diviso in ‘due parti’ e non di un duetto standard: nella serie, infatti, i due protagonisti Nini (Rodrigo) e Ricky (Bassett) vivono il loro amore a distanza. Il brano appare dunque come un ‘mashup’ tra la canzone “Even When” cantata da Joshua Bassett e la ballad romantica “The Best Part” cantata dalla Rodrigo. I due brani s’incastrano alla perfezione come pezzi di un puzzle, formando una canzone unica.

“Even When/The Best Part” è stata scritta dai rinomati autori e produttori Mitch Allan, Chantry Johnson e Michelle Zarlenga.

Olivia Rodrigo viene dall’incredibile successo dei suoi due singoli “Drivers License”, certificato Oro in Italia, per 8 settimane consecutive in vetta alla classifica Billboard Hot 100 e nonché il brano ad oggi più ascoltato nel mondo quest’anno, e “Deja Vu”. I singoli faranno parte dell’attesissimo album di debutto di Olivia, intitolato “SOUR” in uscita in tutto il mondo il prossimo 21 maggio.

Nella serie “High School Musical: The Musical: La Serie” Olivia si è distinta sulle note della sua hit “All I Want“, che ha accumulato oltre 200 milioni di stream globali e debuttato nella classifica Billboard Hot 100. Il video del brano ha ottenuto oltre 65 milioni di views.

High School Musical: The Musical: La Serie”