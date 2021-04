Stanotte si assegneranno le ambite statuette

È arrivato il giorno tanto atteso per tutti gli amanti del cinema. Tra alcune ore, infatti, si terrà l’esclusiva cerimonia dei 93° Premi Oscar .

. Oscar 2021, Laura Pausini apre la cerimonia

Oscar 2021, Laura Pausini si esibisce alla cerimonia

Questa sera si assegneranno le ambite statuette e fra i candidati c’è anche la cantante romagnola con il brano “Io sì (Seen)”, che fa parte del film “La vita davanti a sé” con Sophia Loren

La performance è registrata e sarà trasmessa durante il pre-show. Con l’artista italiana c’è anche Dianne Warren, che ha scritto la musica della canzone “Seen” per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti

La diretta sarà disponibile su Sky Cinema Oscar, canale 303 per gli abbonati, e in contemporanea sia su Sky Uno che in streaming su NOW. Chi non fosse abbonato può comunque seguire la cerimonia, in chiaro, su TV8. La cerimonia di premiazione partirà, secondo l’orario previsto, alle 02:00 italiane.

È stato tutto così magico, Appuntamento a Domenica durante il pre-show e in diretta dallo Union Station (LA) per la 93esima edizione degli Academy Awards.