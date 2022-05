Salemi: Noemi Live Outdoor 2022 una data in Sicilia

Rino Palmeri di

19/05/2022

Ha conquistato il palco di Sanremo con la sua voce e la sua grinta, il brano “Ti amo non lo so dire” è stato certificato Disco D’Oro e in questi mesi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo, ora Noemi è pronta a tornare live e lo fa con una straordinaria prima data oltreoceano, a Buenos Aires, il prossimo 4 giugno.

L’artista inaugurerà questa lunga tornata di concerti nel prestigioso Teatro Coliseo, uno dei principali della capitale Argentina, sulla centrale plaza Libertad, nel barrio di Retiro, a breve distanza dalla celebre Avenida 9 de Julio.

Dopo l’eccezionale appuntamento del 4 giugno, il viaggio live dell’artista proseguirà in Italia sui grandi palcoscenici estivi ma anche su quelli dei principali teatri, fino al prossimo autunno-inverno, in un calendario in continua evoluzione.

Noemi “Live Outdoor 2022” e “Live 2022” continuerà così fino a fine anno, portando la musica e la meravigliosa carica di una delle artista più apprezzate del panorama italiano in tutta la penisola.

Nella nuova tournée, organizzata e prodotta da Friends and Partners, Noemi sarà accompagnata dalla sua band, tra le ultime hit e i suoi brani più amati.

Prevendite aperte su ticketone.it e in tutti I punti vendita abituali.

Le prime date confermate dei due calendari sono:

NOEMI LIVE OUTDOOR 2022

4 giugno BUENOS AIRES – TEATRO COLISEO

19 giugno SAN DAMIANO D’ASTI (AT) – FESTIVAL LA BARBERA INCONTRA

25 giugno RAMI DI RAVARINO (MO) – PIAZZA ROMA

6 luglio CITTA’ DI CASTELLO (PG) – FESTIVAL DELLE NAZIONI

8 luglio COMUNANZA (AB) – CENTRO SPORTIVO

22 luglio ORVIETO – ORVIETO SOUND FESTIVAL

24 luglio SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ)- PIZ DE PLAIES

26 luglio LIGNANO SABBIADORO (UD) – BEACH ARENA

27 luglio PECCIOLI (PI) – ANFITEATRO FONTE MAZZOLA

16 agosto SALEMI (TP) – PIAZZA ALICIA

19 agosto PRESICCE (LE) – FESTIVAL I COLORI DELL’OLIO

30 settembre SANT’ANGELO DI GATTEO (FC) – PALIO DEI BAROCCI

NOEMI LIVE 2022

5 dicembre NAPOLI – TEATRO BELLINI

7 dicembre TORINO – TEATRO COLOSSEO

13 dicembre BOLOGNA – TEATRO CELEBRAZIONI

14 dicembre FIRENZE – TEATRO PUCCINI

19 dicembre ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – SALA SINOPOLI