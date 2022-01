L’annuncio di Amadeus in diretta al Tg1

La serata delle cover si terrà nella quarta serata, quella di venerdì 4 febbraio. Sarà dedicata alle Cover ’60 ’70 ’80 e ’90

La novità: sarà possibile cantare anche brani in inglese.

Amadeus continua a svelare poco per volta novità e sorprese di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio. Il direttore artistico ha appena annunciato le cover che i 25 Big in gara interpreteranno venerdì 4 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival.

Gli artisti eseguiranno, da soli o insieme a un ospite, un brano tratto non solo dal repertorio italiano, ma anche da quello internazionale, degli anni ’60, ’70 e ’80.

Sanremo 2022, ecco tutte le canzoni della serata delle cover

Amadeus annuncia le canzoni in diretta sul Tg1

Le cover e i duetti