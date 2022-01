Sanremo 2022: Michele Bravi canta “Inverno dei fiori”

21/01/2022

MICHELE BRAVI IN GARA ALLA 72° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON “INVERNO DEI FIORI”

«Ho deciso di omaggiare una delle più grandi coppie artistiche che la musica italiana abbia mai conosciuto. “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” (1972) è un testo fragile che racconta le vene spezzate di amori passati e la bellezza di risvegliarsi dal torpore e scoprirsi in volo, una melodia in crescendo come metafora perfetta della forza propulsiva di un sentimento. Spero, con umiltà e rispetto, di raccontare questa grande eredità della canzone italiana celebrandone l’importanza.»