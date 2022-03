Il fine settimana di Canale 5 si arricchisce con la conduzione di Anna tatangelo

Scene da un matrimonio: il weekend di Canale 5 con Anna Tatangelo

Per chi ama sentir raccontare storie romantiche veli bianchi sull’altare, potrà sentirsi appagato con la seconda stagione di Scene da un matrimonio. Dopo la data annullata prevista nel primo mese dell’anno, ecco che alcuni rumors smuovono le curiosità dei fan del programma e della cantante. Il programma con la Tatangelo dovrebbe far ritorno sabato 19 marzo 2022. L’artista a tal proposito, porterà sul piccolo schermo le nuove puntate alle ore 14:05. D’altronde, il successo della scorsa edizione ha registrato un notevole successo e Canale 5 avrebbe permesso al programma di avere – come si dimostra – una continuazione. Ad aver convinto, anche la Tatangelo nel ruolo di conduttrice televisiva .

La Tatangelo riuscirà a bissare il successo delle precedenti puntate? L’idea generale è quella che, superato l’iniziale esordio, alla conduzione possa fare anche meglio.