L'annuncio su Instagram

Dopo la crisi rientrata del 2017 ora tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sembra che sia davvero finita. Lo ha comunicato la coppia di cantanti su Instagram, tramite una Storia condivisa dai rispettivi profili.

«Anna e io non stiamo più insieme da un po’», c’è scritto nella Storia (che, in quanto tale, ha una durata di 24 ore). «Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata».

La storia tra Gigi D’Alessio – sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, anche se la separazione ufficiale è datata giugno del 2014 – e Anna Tatangelo cominciò nel febbraio 2005 ma fu resa pubblica l’anno dopo. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel 2017 la coppia ebbe una crisi che li tenne a distanza per un po’ di tempo ma poi ritornarono insieme.

La fine della storia era stata anticipata venerdì scorso, 28 gennaio, dal settimanale Spy (Gruppo Mondadori), sottolineando che da settimane si parlava della nuova crisi tra i due cantanti, anticipando che la Tatangelo, 33 anni, aveva lasciato la casa dov’era tornata a vivere con D’Alessio dopo la separazione momentanea del 2017.