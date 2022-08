The Kolors tour 2022, questa sera a Casteldaccia

Rino Palmeri di

22/08/2022

Il “The Kolors tour 2022” , partito lo scorso primo maggio, proseguirà fino a settembre con tantissime date in calendario, su e giù per l’Italia.

Il 22 agosto la band capitanata da Stash si esibisce a Casteldaccia (PA) come clou della festa in onore del santo patrono San Giuseppe.

Il concerto si tiene sul palco allestito a piazza Orlando, inizio previsto per ore 21:00

Se nel mese di giugno hanno fatto preoccupare tutti i per un incidente avvenuto poco prima del live di Venafro, va detto che la band non si è minimamente fermata, e anzi ha continuato come se nulla fosse. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti dal vivo di Stash e compagni:

– 22 agosto a Casteldaccia (Palermo)

– 23 agosto a Letojanni (Messina)

– 31 agosto a Marina di Ragusa (Ragusa)

– 1° settembre a Nicosia (Enna)

Ecco le top 10 canzoni di The Kolors che probabilmente saranno eseguite live!