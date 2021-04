Il video, diretto dagli YouNuts!

Esce oggi, lunedì 26 aprile, il videoclip ufficiale di “Buongiorno vita”, il nuovo singolo di Ultimo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 23 aprile.

Il video, diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato i videoclip di alcune delle canzoni di Ultimo, ha come protagonisti d’eccezione, oltre al cantautore stesso, gli attori Stefano Fresi e Camilla Filippi.

Ultimo, Fuori oggi il videoclip ufficiale di “Buongiorno Vita”

Ultimo, la copertina di “Buongiorno Vita”

Il cantautore romano ha presentato il singolo “Buongiorno vita” in anteprima giovedì 22 aprile, dal parco archeologico del Colosseo, durante “Buongiorno vita – L’evento” in streaming su LIVENow, prodotto da Vivo Concerti. Lo show continuerà ad essere disponibile fino a venerdì 7 maggio su LIVENow. I biglietti sono in vendita su LIVENow e su TicketOne. Per qualsiasi informazione e ulteriori dettagli: www.vivoconcerti.com

A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 38 dischi di platino e 18 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e supporta i progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. Nel settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.