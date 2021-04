Troppi accessi alla piattaforma LiveNow.

Protestano i fan di Ultimo rimasti fuori dal concerto in streaming

Troppi accessi alla piattaforma LiveNow, molti non riescono a vedere la performance. E su Twitter divampa la protesta

Ultimo: Presenta l’evento in streaming “Buongiorno Vita” su Livenow

L’attesissimo show del cantautore romano Ultimo in streaming dal Colosseo e trasmesso su LIVENow è una delusione immensa per molti fan che non riescono a entrare malgrado abbiano acquistato il biglietto virtuale. Scrivendo alla mail di assistenza la risposta è sempre la stessa: “Grazie per la tua mail, la richiesta è in lavorazione da parte del nostro staff. La contatteremo il prima possibile”.

Intanto i Fan di Ultimo su twitter

Da LiveNow arriva la risposta, pubblicata su Twitter da alcuni utenti: