Con “Max90 Live” Max Pezzali ripercorre i più grandi successi degli 883 e il decennio che ha segnato la storia della musica italiana.

Vanno verso il sold out i due appuntamenti del Max90 Live di Max Pezzali alla Villa Bellini di Catania. Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti ed organizzato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, ripercorre i grandi successi di Max Pezzali attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883. I due appuntamenti siciliani sono previsti il 7 e l’8 settembre a Villa Bellini e sono inseriti nel cartellone del Wave Summer Music.

“Max90 Live” verso il sold out le date di Max Pezzali a Catania

Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90 – gli anni del suo esordio con gli 883 – Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”. In attesa dei live a San Siro, Pezzali ha messo mano al suo repertorio e ha portato da nord a sud della Penisola un concerto di 23 canzoni quasi tutte scritte e pubblicate negli anni ’90.

L’età dell’oro degli 883, la felice intuizione di Massimo Pezzali e Mauro Repetto, compagni di classe al liceo, è figlia della trasmissione 1-2-3 Jovanotti, condotta da Lorenzo Cherubini, e di Claudio Cecchetto, vero deus ex machina di quegli anni. Brani quali “Gli anni”, “Come mai”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Ti sento vivere”, “Finalmente Tu”, hanno saputo conquistarsi un posto nella storia della musica Italiana andando oltre il “tormentone” e la stagione della loro uscita.