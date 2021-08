Il Festival, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management

Lunedì (30 agosto) terzo appuntamento del Wave Summer Music con il rap di Ketama126.

Dopo il successo del live di ieri dei Fast Animals and Slow Kids il Wave Summer Music prosegue con il concerto di Aka 7Even previsto per domani, sabato 30 agosto, alla Villa Bellini di Catania. Il Festival, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, vedrà l’arrivo a Villa Bellini di Ketama126, previsto per lunedì 30 agosto.

Lunedì arriva Ketama126

Ketama126 sarà alla Villa Bellini di Catania lunedì 30 agosto con il suo tour estivo. Dopo il successo di “KETY”, album del 2019 certificato disco d’oro prima della pubblicazione di “KETY REBORN” – la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix uscita a luglio 2020 -, il rapper e producer romano lo scorso aprile è tornato con il banger drill “Aquile” e a luglio rilancia con “Sud”, un brano in cui, senza rinunciare al suo stile e alla sua attitudine, si confronta con sonorità estive. La produzione musicale realizzata dallo stesso Ketama126 in collaborazione con il duo di producer spagnoli livinlargeinvenus infatti ha un sapore latino ma nella parte finale non manca la chitarra (suonata da Francesco Lella), strumento spesso presente nei brani dell’artista romano.

Ecco le top 10 canzoni di Ketama126 che probabilmente saranno eseguite live!

SCACCIACANI – feat. Massimo Pericolo

LOVE BANDANA – feat. Tedua.

Resta Cu Me – feat. Ketama126 .

. SUD.

Guardami adesso (Prod. Sine)

Story (feat. Ketama126 )

) Rehab (feat. Generic Animal)

NOTTE FONDA ཨ (con KETAMA126 & PSICOLOGI)

Biglietti in vendita online su Ticketone e nei punti vendita Ticketone e Sicilia Ticket. Nel pomeriggio dei concerti i biglietti saranno in vendita al botteghino.