Pallamano maschile serie A Gold, i campioni d’Italia vincono 34-21

Si chiude con una sconfitta indolore a Conversano la stagione della Teamnetwork Albatro. I campioni d’Italia si impongono 34-21 al termine di una partita ormai ininfluente per le due squadre. Siracusani, già salvi e reduci dal pareggio con il Rubiera nel recupero, rimaneggiati con Vinci e Bobicic in panchina per onor di firma e Souto Cueto ai box. Insomma, la classica partita di fine stagione.

Primo tempo blando fino alla metà con i siracusani che riescono a tenere botta ai padroni di casa. I pugliesi aumentano il ritmo dopo il 18° segnando un parziale di 7 a 0 che li porta decisamente avanti nel punteggio. I siracusani pagano la panchina corta e la doppia esclusione momentanea che pesa sulle spalle di David Glicic. Buono l’approccio del giovane Burgio che, insieme a Gorela, fa tre su tre dall’angolo sinistro.

Nel secondo tempo si assiste a 30 minuti giocati senza particolari affondi. Classica partita di fine stagione e ritmi da amichevole.

Tra i siracusani buona la prova di Matja Glicic che, nonostante il passivo, si esalta in diverse occasioni chiudendo la porta ai forti tiratori pugliesi. Zungri detta i tempi e segna, mentre Pucho Jung concede minutaggio alle forze giovani con Burgio, Cuzzupè e Ricciardo al debutto sul campo dei campioni d’Italia.

Adesso il rompete le righe e società al lavoro per allestire il roster per la prossima stagione, l’ennesima nella massima serie della pallamano maschile nazionale.

Conversano – Teamnetwork Albatro, il tabellino

Primo tempo: 17-10

Conversano: Di Caro, Arakaki 6, Sciorsci 1, Betaieb 1, Degiorgio 4, Brantsch 5, Di Giandomenico, Nelson 3, Souid 6, Alfarano, Marrocchi 2, Iachemet 2, Lupo 1, Savino 1. Allenatore Alessandro Tarafino.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Mantisi 1, Zungri 8, Vinci, Martelli, Ricciardo, Cuzzupè 1, Burgio 3, Murga 1, Bobicic, Ganz, D. Gligic 3, Gorela 3, M. Gligic. Allenatore Pucho Jung.

Arbitri: Maurizio Anastasio – Mauro Zappaterreno

Serie A Gold maschile, i risultati dell’ultima giornata

Alperia Merano – Brixen 30-34

Secchia Rubiera – Cassano Magnago 20-27

Romagna-Pressano 22-25

Campus Italia-Carpi 43-34

Raimond Sassari-Sidea Group Fasano 34-33

Banca Popolare Fondi – Bolzano 30-35

La classifica finale della regular season

Brixen 44 punti; Alperia Merano 40; Sidea Group Fasano e Raimond Sassari 39; Conversano 36; Pressano 31; Cassano Magnago e bolzano 27; Teamnetwork Albatro 20; Banca Popolari Fondi 16; Secchia Rubiera 12; Campus Italia 11; Carpi 9; Romagna 6.

Verdetti: Brixen Alperia Merano, Sidea Group Fasano e Raimond Sassari ai play off scudetto.

Ai play out: Banca Popolare Fondi, Secchia Rubiera, Carpi e Romagna

Campus Italia parteciperà alla serie A Silver 2023-2024