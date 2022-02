Pallamano, Serie A1 maschile, siracusani ultimi in classifica

Nuovo ko per l’Albatro. La squadra di Peppe Vinci lotta ma perde nel finale per 23-29 col Pressano sul campo amico di Rosolini nel match della quinta giornata di ritorno del massimo campionato nazionale maschile di pallamano.

I siracusani, con la sedicesima sconfitta stagionale, rimangono ultimi in classifica e sono sempre più rassegnati a disputare i play out per la permanenza in serie A1. I trentini, invece, vincono l’ottava partita consecutiva e confermano di essere una delle quattro formazioni a poter lottare per lo scudetto.

Il sette di Peppe Vinci che all’inizio mostra la scritta “no war”, mette in campo voglia a cattiveria per reagire alla sconfitta subita dal Rubiera. Battuta d’arresto che sembra smaltita e reazione mentale che mostra una squadra in grado di mettere alle corde una delle quattro pretendenti al titolo.

Albatro senza Rosso per diversi minuti

Aretusei che perdono per diversi minuti Giovanni Rosso costretto alla panchina dopo una brutta botta al fianco e al termine del primo tempo anche Juan Ignacio Zungri messo fuori causa per un colpo fortuito al capo.

Pressano che si affida alla coppia Dallago-Fadanelli, autentici protagonisti nella costruzione del gioco e all’ottimo Sontacchi.

Tra i bluarancio spicca la prestazione di squadra con tutti i giocatori schierati bravi a non abbassare mai il ritmo e l’intensità.

Vinci “La squadra è viva”

“La squadra è viva – commenta un soddisfatto Peppe Vinci – se teniamo questi ritmi tutti sarà più facile. La squadra ha mostrato una buona condizione. Raggiungeremo l’obiettivo”.

Il tabellino, match risolto solo nel finale

Teamnetwork Albatro-Pressano 23-29

Primo tempo: 12-13

Teamnetwork Albatro: Bianchi 5, Marino 4, Mantisi, Argentino, Zungri 2, Bandiera, Frej 3, Nobile, Calvo 1, Vinci 3, Murga 1, Rosso 4, Randes. Allenatore: Peppe Vinci

Pressano: Facchinelli, Dallago 3, Fadanelli 5, Alberino 3, Giongo, Sontacchi 5, Jannson 1, Folgheraiter 5, Moser 2, Iachemet 5, Zoppetti, Loizos, Gazzini. Allenatore: Alessandro Fusina

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone

Sabato prossimo Albatro sul parquet dell’Eppan

Sabato 5 marzo l’Albatro renderà visita all’Eppan per la sesta di ritorno. I siciliani all’andata riuscirono a battere gli altoatesini cogliendo la prima ed una gioia stagionale.