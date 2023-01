Pallamano maschile serie A Gold, finisce 27-21

Nuova sconfitta per la Teamnetwork Albatro. La squadra siracusana perde a Cassano Magnago per 27-21 nella quinta giornata di ritorno della Serie A Gold. Si tratta del quarto ko consecutivo che inchioda i bluarancio a quota 13 ed al nono posto in classifica. I lombardi, invece, volano a quota 21 in settima posizione.

Primo tempo da dimenticare per l’Albatro

Primo tempo da dimenticare che pregiudica l’intera prestazione. Avvio veemente dei padroni di casa che dopo poco più di 12 minuti si ritrovano sul 9 a 1 a loro favore. Primo parziale che i siracusani tentano di recuperare nell’ultima parte con i lombardi che, comunque, riescono a tenerli a distanza.

Rimonta bluarancio fino al -2

Nella ripresa l’Albatro inizia a costruire, rete dopo rete, un costante recupero che li porta a sfiorare il -2. La rimonta sembra possibile ma il portiere di casa, Riva, ci mette più di una pezza e consente ai suoi compagni di rimettere distanza per portare a casa la vittoria.

Partita che si chiude a 2 minuti dalla sirena con il Cassano che pensa a sfruttare qualsiasi errore dei siracusani e capitalizzare al meglio tutte le occasioni.

Buona la prima per il neoarrivato Riccardo Ganz risultato alla fine il miglior marcatore tra gli uomini di Pucho Jung con 5 reti.

Ganz, giocatore triestino di 21 anni, terzino destro, è stato annunciato alla vigilia del match. Cresciuto e maturato, nonostante la giovane età, nelle fila del prestigioso club sloveno del Koper di Capodistria. Il giovane atleta, che si allena da una settimana con i suoi nuovi compagni ed è stato impiegato da Pucho Jung nell’amichevole contro i tedeschi del Wölfe Würzburg, arriva dal RK Hrpelje-Kozina, altra squadra slovena dove si trovava in prestito. Il giocatore per la sua avventura nell’Albatro ha scelto la maglia numero 77.

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro, il tabellino

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro 27-21

Primo tempo: 16-10

Cassano Magnago: Moretti 4, Monciardini, Lazzari 1, Saitta 6, La Bruna, Branca 2, Bassanese, Salvati, Kabeer 4, Dorio, Visentin, Mazza 5, Savini 5, Riva, Albanini. Allenatore Matteo Bellotti.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Mantisi, Zungri 1, A. Calvo 1, Vinci 2, Martelli, Burgio, Souto Cueto 2, Cuzzupè, Murga, Bobicic 4, D. Glicic 3, Ganz 5, M. Glicic, Gorela 3. Allenatore Pucho Jung.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe

Serie A Gold, i risultati della quinta di ritorno

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro 27-21

Bozen – Carpi 34-35

Banca Popolare Fondi – Secchia Rubiera 31-23

Raimond Sassari – Conversano 25-27

Sidea Group Fasano – Pressano 41-30

Brixen – Campus Italia 35-29

Alperia Merano – Romagna 24-22

La classifica aggiornata, Albatro inchiodato al nono posto

Il Brixen torna a vincere e riprende la sua marcia in vetta, seguono Merano, Fasano e Conversano che andrebbero ai play off scudetto. Albatro ancorato al nono posto.

La graduatoria: Brixen 33 punti; Alperia Merano 28; Sidea Group Fasano e Conversano* 27 punti; Pressano 23; Raimond Sassari e Cassano Magnago 21; Bozen** 20; Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 12; Carpi 7; Campus Italia* 5; Secchia Rubiera 4; Romagna 2.

Con un asterisco una partita in meno; con due asterischi due partite in meno.

Serie A2 maschile, Cus Palermo ed Heanna vittoriosi

Nella 12ma giornata del girone C della serie A2, il Cus Palermo batte 32-27 il Mascalucia con protagonisti Alessandro Aragona ed Edoardo Guardì a segno 7 volte a testa, permettono agli universitari di agguantare la terza posizione a quota 16.

Stessi punti ma miglior classifica avulsa per l’Orlando Haenna che supera 27-20 il Giovinetto e va al secondo posto relegando i marsalesi addirittura in quarta posizione

La Pallamano Ragusa perde nettamente in casa con la Pallamano Ragusa per 50-27. I campani sono primi con 22 punti dopo le prime 12 partite. Gli iblei rimangono ultimi ancora all’asciutto.

Si chiude così il girone di ritorno. Scatterà la fase ad orologio per determinare le quattro squadre che si giocheranno i play off per l’accesso alla serie A Gold e la serie A Silver.

La classifica dopo le prime 12 giornate: Genea Lanzara 22; Orlando Heanna e Cus Palermo 16; Il Giovinetto 14; Aretusa 9; Mascalucia 7; Pallamano Ragusa 0.