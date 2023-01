Pallamano maschile serie A Gold, siciliani a secco da quattro turni

A caccia della vittoria che manca da due mesi e mezzo. Vola in Lombardia con questo obiettivo la Teamnetwork Albatro che domani, alle 16, affronta il Cassano di coach Matteo Bellotti per la quinta giornata di ritorno della serie A Gold di pallamano maschile. Domani coppia arbitrale al femminile. A dirigere il match Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Elevensports.

In classifica due formazioni separate da 6 lunghezze in favore dei lombardi mentre i siciliani sono all’asciutto da quattro turni ed in questo 2023 non hanno avuto ancora il piacere di assaporare i 2 punti.

Tuttavia, gli uomini di Rodolfo Pucho Jung arrivano a questa trasferta dopo due ottime prestazioni contro Fasano e Pressano. Due partite giocate alla pari in casa dei vicecampioni d’Italia e a Siracusa con i gialloneri che lottano per l’accesso ai play off. Match persi nel finale ma che hanno lasciato buone indicazioni sul campo.

Rifinitura alla palestra Pino Corso, poi viaggio per la Lombardia

Siracusani che nel pomeriggio hanno svolto la rifinitura sul parquet della Palestra Acradina Pino Corso dopo la video analisi delle ultime partite dei lombardi.

Settimana intensa per l’Albatro

Per il bluarancio è stata una settimana intensa vissuta con il common training con i tedeschi del Wölfe Würzburg affrontati martedì sera in amichevole.

Squadra in crescita e pronta ad alzare il livello delle proprie prestazioni, come conferma il tecnico argentino.

Jung “Squadra in crescita”

“La squadra sta lavorando e anche tanto – dice Jung – Si tratta di una crescita costante che soltanto il lavoro e l’impegno possono garantire. Passo dopo passo per migliorare la nostra posizione in classifica e avvicinarci progressivamente alle migliori del campionato italiano”.

Delle difficoltà della quarta giornata di ritorno parla Lorenzo Martelli, il portiere arrivato a Siracusa per dare il proprio contributo di esperienza in campo e in panchina con Under 15.

Martelli “Scendiamo in campo per i due punti”

“Cassano è una squadra rodata e con una struttura consolidata da anni – sottolinea – una struttura che non è stata snaturata neppure dal cambio dell’allenatore all’inizio di questa stagione. Ci sono giocatori di esperienza che possono fare la differenza in un campo che resta tra i più difficili in Italia. Noi, però, arriviamo da due partite importanti e combattute fino alla fine. Scendiamo in campo per portare a casa i 2 punti mantenendo il nostro trend positivo in tema di prestazione, ma migliorando il risultato finale”.

All’andata, a Siracusa, finì con un pareggio per 25-25. Una partita equilibrata e giocata gol su gol. In quella partita l’Albatro tornò a far punti.

Serie A Gold, la quinta giornata di ritorno

Brixen – Campus Italia

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro

Bozen – Carpi

Banca Popolare Fondi – Secchia Rubiera

Sidea Group Fasano – Pressano

Raimond Sassari – Conversano

Alperia Merano – Romagna

La classifica, Albatro nono

Questa la classifica aggiornata: Brixen 31 punti; Alperia Merano 26; Conversano* e Sidea Group Fasano 25; Pressano 23; Raimond Sassari 21; Bozen 20**; Cassano Magnago 19; Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 10; Carpi e Campus Italia* 5; Secchia Rubiera 4 (-5); Romagna 2.

Con l’asterisco una partita in meno; con due asterischi due partite in meno.

Serie A2

Si chiude il girone di ritorno del girone C della serie A2. Il Cus Palermo riceve domani alle 16 al PalCus di via Altofonte il Mascalucia. L’Orlanrdo Haenna ospita Il Giovinetto in un match che può decidere il secondo posto. La Pallamano Ragusa gioca in casa con la capolista Genea Lanzara.

Dopo questo turno di campionato inizierà la fase ad orologio, poi le prime quattro disputeranno i play off promozione. Le prime due saranno già promosse in serie A Silver ma potranno giocarsi l’accesso alla serie A Gold. La terza e la quarta giocheranno invece per l’accesso alla A Silver.

La classifica recita quanto segue: Genea Lanzara 20 punti; Il Giovinetto, Orlando Haeanna e Cus Palermo 14; Aretusa 9; Mascalucia 7; Pallamano Ragusa 0.