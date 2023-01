Pallamano maschile serie A Gold, siracusani beffati

Si ferma nel finale l’Albatro che in casa dopo oltre 55 minuti di buona pallamano paga il forcing del Pressano negli ultimi due minuti. Grazie ad un parziale di 6-0, ospiti passano dal 28 – 25 al 28 – 31. Una sconfitta che non cambia molto la classifica degli aretusei ancorati sempre a quota 13 dopo 17 partite. Gli ospiti, invece, continuano la loro corsa verso la zona play off scudetto.

Beffa per l’Albatro

Una beffa per i siracusani che cedono le armi soltanto nel finale dopo aver condotto per gran parte del match.

Bluarancio più volte in vantaggio di 4 reti. Ospiti che appaiono più cinici nei momenti decisivi affidandosi all’esperienza dell’ultimo arrivato Medina Perez.

Siracusani privi di Gorela e Mantisi, ma sicuramente più determinati rispetto a sette giorni fa a Fasano. Ottima prova di Souto Cueto, fresco di rinnovo ed a segno 10 volte, e Vinci in rete 9 volte, Martelli insuperabile, gruppo attento e concentrato.

Jung “Buona partita, i ragazzi hanno fatto bene”

Rodolfo Jung, tecnico dell’Albatro analizza la prestazione dei suoi. “Buona partita, abbiamo evitato gli errori di Fasano – dice – stiamo lavorando per crescere e alzare il nostro livello. Il Pressano è un’ottima squadra e Medina Perez ha grande esperienza. Ripartiamo dal secondo tempo in Puglia e dal match di oggi (ieri per chi legge, ndr): i ragazzi hanno fatto bene”.

Albatro – Pressano, il tabellino, non bastano 10 gol di Souto Cueto

Teamnetwork Albatro-Pressano 28-31

Primo tempo: 15-14

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Argentino, Zungri 4, A. Calvo 1, M. Calvo, Vinci 9, Martelli, Burgio, Souto Cueto 10, Murga, Cuzzupè, Bobicic, D.Glicic 2, Gorela, M.Glicic. Allenatore Rodolfo Jung.

Pressano: Facchinelli, Dallago 6, Medina Perez 8, N. Rossi 2, D’Antino, 7, F. Rossi 6, Luchin, Sontacchi 1, Folgheraiter, N. Moser, Loizos, Ceccardi 1, Gazzini. Allenatore Alessandro Fusina.

Arbitri: Giovanni Fato – Luigi Guarini

Serie A Gold, i risultati dalla quarta di ritorno

Teamnetwork Albatro – Pressano 28 – 31

Conversano – Brixen 23 – 22

Carpi – Cassano Magnago 28 – 35

Secchia Rubiera – Alperia Merano 25 – 32

Banca Popolare Fondi – Sidea Group Fasano 28 – 29

Romagna – Raimond Sassari, si gioca oggi alle 16

Campus Italia – Bozen, si gioca il 15 febbraio alle 18

Classifica aggiornata

Primo ko stagionale della capolista Brixen che perde a Conversano, l’Alperia accorcia le distanze espugnando Rubiera. Conversano si conferma terza forza del campionato.

Ecco la classifica: Brixen 31 punti; Alperia Merano 26; Conversano* e Sidea Group Fasano 25; Pressano 23; Bozen** 20; Raimond Sassari* e Cassano Magnago 19; Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 10; Carpi e Campus Italia* 5; Secchia Rubiera 4 (-5); Romagna 2.

Con l’asterisco una partita in meno, con due asterischi due partite in meno.