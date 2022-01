Pallamano, serie A1 maschile, il match si gioca a Rosolini

Riparte la serie A1 maschile di pallamano. Riparte anche l’Albatro Siracusa che domani, 22 dicembre, alle 15 riceverà il forte Brixen al Pala Tricomi di Rosolini per la prima giornata di ritorno della massima serie nazionale. La sfida sarà diretta da Ciro e Luciano Cardone.

I siracusani, ultimi in classifica a quota 2 assieme al Rubiera dopo il girone di andata saranno di fronte alla quinta forza del campionato che vanta 13 lunghezze in più. All’andata, l’Albatro perse 34-24.

Morettin è rimasto in Argentina

Francisco Morettin non giocherà più per l’Albatro. È tornato in Argentina per ragioni familiari. Ritorna in campo, invece, Máximo Murga che si è ripreso dal lungo infortunio patito nella scorsa stagione.

In casa blu-arancio è forte la consapevolezza di dover disputare un nuovo campionato per invertire il trend stagionale che, al giro di boa, parla in modo inequivocabile. Il girone di andata, infatti, non è stato generoso con i siracusani e adesso bisognerà dare il meglio per risalire la china. E giocare ogni partita come se fosse una finale. Domani l’ostacolo sarà arduo ma il morale in casa Albatro è alto.

Peppe Vinci “Grande attaccamento alla maglia, vogliamo fare bene”

“C’è grande attaccamento alla maglia – commenta coach Peppe Vinci – Tutti i ragazzi vogliono portare a termine la stagione raggiungendo l’obiettivo. Siamo tutti consapevoli che il compito sarà difficile e arduo, qualcuno l’ha definita una missione impossibile, ma per noi non lo è. Abbiamo davanti una salita ripida, ma i ragazzi vogliono arrivare alla vetta per riposare soltanto alla fine”.

A1 donne, Handball Erice impegnata a Padova

Operazione sorpasso per l’Handball Erice che domani sera alle 20 sarà di scena sul parquet del Pala Farfalle di Padova ospite della Cellini. La sfida della seconda giornata di ritorno mette in palio mette il settimo posto in classifica. Le Arpie, ottave in campionato a quota 10 e reduci dalla prima affermazione stagionale casalinga, cercano il bis. In caso di vittoria scavalcherebbero le padrone di casa che hanno una lunghezza in più.

Le neroverdi sperano nel buon momento della macedone Savica Mrkikj, che la settimana scorsa ha ben debuttato siglando 7 reti. Si preannuncia una sfida combattuta. All’andata il match si chiuse 21-21.