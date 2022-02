Pallamano, serie A1 maschile, chi vince lascia l’ultima posizione

Una sfida da Mors tua, vita mea in cui vincere è l’unico risultato che conta. È questo l’imperativo della Teamnetwork Albatro che domani, domenica 20 febbraio, riceverà alle 11 al Pala Tricomi di Rosolini il Secchia Rubiera nel posticipo del recupero della terza giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile di pallamano.

Sfida tra le cenerentole mette in palio punti di platino

Sono tante le motivazioni, sia per gli aretusei che per gli emiliani in questa sfida tra le cenerentole della massima serie. Entrambe le compagini hanno fin qui raccolto solo due punti e condividono l’ultima posizione in classifica. Un successo potrebbe rilanciare le ambizioni salvezza di una delle due formazioni. Punti di platino in palio, dunque. L’Albatro ha vinto l’unico suo match in questa stagione con l’Eppan, alla sesta di ritorno. Gli ospiti, invece, hanno trovato l’unico acuto in casa proprio con i siciliani nel match di andata chiudendolo 26-25.

Albatro senza Bobicic

In casa Albatro un unico obiettivo: vincere per rilanciarsi ma anche per prendere fiducia nei propri mezzi. La squadra, però, dovrà fare ancora a meno di Bobicic, ma metterà in mostra il nuovo arrivato Zungri che già sabato scorso, a Trieste, siglando cinque reti e dando ordine al gioco, ha fatto vedere il proprio valore.

Il tecnico dell’Albatro, “La squadra non merita l’ultimo posto”

“Questi ragazzi, come la società, non meritano l’ultimo posto – dice coach Peppe Vinci – lavorano con sacrificio e spirito di squadra, tra tante avversità. Sino ad ora abbiamo sempre giocato a porte chiuse ed ora che finalmente potremo contare sul pubblico giocheremo lontano da casa, per le note vicende del Palakradina. Sono sicuro che Rosolini ci farà sentire il suo calore e ci darà sostegno. È una piazza con tradizione e passione per la pallamano. Vogliamo e dobbiamo fare risultato, ripeto: credo lo meritiamo!”.

Gianluca Vinci “Non serve preparare schemi, la classifica parla da sé”

“Una partita che si è preparata da sé – commenta Gianluca Vinci – Non serve preparare schemi, rivedere video, basta guardare la classifica. Noi e loro vogliamo vincere, noi siamo carichi e determinati. Dovremo mettere maggiore cattiveria agonistica in campo – continua il capitano blu arancio – Dobbiamo evitare cali di tensione che favoriscono gli avversari. Domenica avremo il pubblico e questo, nonostante giochiamo lontani da Siracusa, sarà un sostegno in più”.

Marino “Sappiamo che non sarà semplice”

“Sabato scorso è mancato qualcosa – aggiunge Vito Marino – era una partita da vincere e domenica dovremo rifarci. Noi vogliamo portare a casa i due punti. Ci stiamo preparando forte da una settimana. Sappiamo che non sarà una partita semplice ma vogliamo mettere in campo tutto quello che abbiamo”.