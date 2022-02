Pallamano, serie A1 maschile e femminile

Ancora una sconfitta per l’Albatro. La squadra siracusana perde 24-19 a Trieste e rimane ultima nel massimo campionato nazionale maschile di pallamano.

Nell’Albatro, buon esordio di Juan Zungri

Ci sono buone indicazioni, però, dalla trasferta di Trieste. Positivo l’esordio di Juan Zungri, a segno cinque volte. Il terzino sinistro-centrale italo-argentino sta già prendendo spazio e ruolo nello scacchiere tattico dell’Albatro.

Match in salita, troppi errori nei momenti decisivi

Trieste sempre avanti e bluarancio siciliani sempre ad inseguire. Albatro in scia ma troppi errori nei momenti decisivi del match proprio quando bisognava sfruttare il blackout realizzativo dei padroni di casa incapaci di segnare per quasi 5 minuti.

Peppe Vinci, “Era una partita alla nostra portata”

“Peccato, era una partita alla nostra portata.” Non usa mezzi termini coach Peppe Vinci al termine del match.

“Sono veramente deluso dal comportamento in campo – continua il tecnico siracusano – forse prevale la paura in questo momento, ma se si vuole giocare a questi livelli bisogna saper sopportare questa pressione e continuare a dare il meglio”.

E conclude: “Sì, abbiamo sbagliato e ripeto che non mi è piaciuto l’atteggiamento della ma nel secondo tempo troppe decisioni arbitrali non ci hanno consentito di giocare e spingere come volevamo. Adesso è il momento di tutelare tutte le squadre. Inizia una fase delicata della stagione e tutti devono rispettare i sacrifici degli atleti e delle società”.

Aretusei ultimi con 2 punti assieme al Rubiera, prossimo avversario del club siracusano il prossimo 20 febbraio.

Il tabellino, all’Albatro non bastano i 5 gol di Zungri

Trieste – Teamnetwork Albatro 24-19

Primo tempo: 14-10

Trieste: Fasanelli, Aldini 1, Hrovatin 8, Mazzarol, Nocelli 6, Pernic 1, Urbaz, Di Nardo, Parisato 1, Visintin 1, Stojanovic 2, Zoppetti, Nait, Sandrin 2, Bratkovic 2. Allenatore Andrea Carpanese.

Teamnetwork Albatro: Randes, Bianchi 3, Zungri 5, Fredj 4, Burgio, Bandiera, Cuzzupè, Rosso 3, Argentino, Vinci 3, Marino 1, Murga, Nobile, Mantisi. Allenatore Peppe Vinci.

Arbitri: Stefano Riello – Niccolo Panetta.

Cuzzupè convocato in Nazionale Under 18

Arriva, però, una buona notizia per l’Albatro che si veste di azzurro. Giuseppe Cuzzupè è stato infatti convocato a Chieti dal direttore tecnico Riccardo Trillini, per lo stage della Nazionale Under 18 che dovrà poi volare in Turchia, ad Ankara, per i Mediterranean Handball Championship che si disputeranno dal 20 al 27 febbraio.

Cuzzupè raggiungerà domani la sede del raduno per aggregarsi al resto dei convocati. Da sempre cuore e colori Albatro, l’ala destra, classe 2004, è in pianta stabile della prima squadra impegnata nella Serie A.

“Sono contento di questa nuova possibilità che mi viene data – ha commentato prima della partenza – Ringrazio la società per il sostegno e l’opportunità di crescere insieme ai miei compagni più esperti”.

La soddisfazione del presidente del club Vito Laudani: “È sempre bello vedere i nostri giovanissimi vestire l’azzurro – sottolinea il presidente Vito Laudani – Sono sicuro che Giuseppe saprà cogliere il massimo da questo stage e proverà a mettersi in mostra nel migliore dei modi”.

In A1 donne, l’Handball Erice perde di 11 a Pontinia

Netta sconfitta per l’Handball Erice che, ieri pomeriggio, ha perso sul parquet della Cassa Rurale Pontinia con il risultato finale di 25-14. Da come si evince dal punteggio, la partita ha visto le padrone di casa avanti con poche difficoltà. Laziali in vantaggio per tutta la durata del match. Con questo nuovo ko, le Arpie rimangono ferme in classifica a quota 12, raggiunte dal Ferrara grazie al successo casalingo col Cassano Magnago per 33-20. La situazione in graduatoria si complica per le neroverdi.

Troppe assenze in casa neroverde

La gara, però, è stata caratterizzata dalle assenze. L’Handball Erice, infatti, non ha potuto contare su Mrkikj, Coppola e Gorbatsjova (entrata in campo solo per battere i rigori). Assenze pesanti per coach Fernando Gonzalez Gutierrez, con la formazione ericina, che ne ha risentito nella manovra del gioco. Si registra il ritorno in campo di Iacovello, portiere dell’Handball Erice, assente dai parquet per infortunio da un anno.

Ad inizio gara, le parate di Brkic tengono a galla le Arpie

Inizio caratterizzato dalle poche realizzazioni e dalle parate di Brkic, che cerca di mettere in partita l’Handball Erice. Dopo 12 minuti, il punteggio è di 3-1 per il Pontinia. La formazione di casa, però, allunga con decisione sul +5 al 17’ andando sul 7-2. Fernando Gonzalez Gutierrez è costretto al time-out.

Dopo il minuto di sospensione il Pontinia dilaga portandosi avanti di dieci lunghezze sul 12-2 al 24’. Erice prova a reagire con due reti che portando coach Nasta al time-out a tre minuti dall’intervallo sul 12-4. La prima frazione poi termina sul 14 a 4.

Debutto stagionale per Iacovello

La seconda parte della partita vede il debutto stagionale di Martina Iacovello, rientrata dall’infortunio rimediato lo scorso anno. Le ericine provano a stringere le maglie in difesa, con coach Nasta che vuole tenere alta la concentrazione ed al 36’ il tabellone recita 15-6.

Losio, Basolu e Colombo provano ad accorciare, con Erice sul meno 6: al 44’ il punteggio è 18-12. Le due reti di fila di Pontinia e le difficoltà in attacco portano Fernando Gonzalez Gutierrez al time-out sul 20-12 al 49’. Alla ripresa Pontinia si riporta avanti di dieci lunghezze sul 23-13 a 7 minuti dalla conclusione con il conseguente risultato finale poi di 25 a 14.

Il tabellino, Erice quasi mai in partita

Cassa Rurale Pontinia vs Ac Life Style Erice 25-14

Primo tempo 14-4

Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, Podda 3, Franceschini 3, Squizziato 1, Costanzo Serrato, Di Prisco, Conte, Colloredo 7, Di Giugno, Bianchi, Cialei, Bernabei 2, Rueda 5, Bassanese 3, Panayotova, Barbosu 1. Allenatore: Giovanni Nasta.

Ac Life Style Erice: Firinu, Colombo 1, Yudica, Coppola, Basolu 2, Gorbatsjova 2, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Losio 5, Podariu 2, Felet, Satta 1. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Ismail Id-Ammou e Michele Tempone.