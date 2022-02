Pallamano, serie A1 femminile, le Arpie ospiti dalla formazione laziale

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, chiusa anzitempo col netto ko ad opera del Brixen che poi ha vinto per la prima volta il trofeo, l’Ac Life Style Handball Erice si rituffa nel massimo campionato femminile di pallamano. Sabato, 12 febbraio alle 17, le Arpie saranno impegnate sul parquet della Cassa Rurale Pontinia, formazione reduce dal terzo posto in Coppa.

Handball Erice ottavo, laziali quarte in campionato

L’obiettivo delle neroverdi nella difficile trasferta laziale sarà quello di vincere per tentare di trovare continuità ed uscire dalla bassa classifica. Il cammino fin qui è stato incerto, soprattutto nella fase centrale del girone di andata. Il sette siciliano è ottavo con 12 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

Il Pontinia, invece, è quarto con 6 lunghezze in più ma una partita in meno e sono in piena zona play off scudetto con un vantaggio di 5 lunghezze sulle dirette inseguitrici. All’andata le laziali imposero il pareggio (23-23) alle neroverdi che riuscirono ad evitare la sconfitta al PalaCardella.

Basolu “In casa di una candidata ai play off”

Le difficoltà della sfida sono sotto gli occhi di tutto l’ambiente. L’ala sinistra Silvia Basolu spiega: “Andremo a giocare in casa di una squadra reduce da una semifinale di Coppa e che oggi può giocarsi i play-off. Reputo sia una squadra da non sottovalutare assolutamente, anzi dobbiamo cercare di gestire al meglio la palla, difendendo aggressivamente la nostra area e non abbassando mai la guardia perché risulterebbe dannoso per noi”.

La giocatrice classe ’97 ed ex Nuoro ha continuato: “In queste sedute di allenamento, stiamo cercando di limitare le lacune e migliorare i nostri punti deboli. Mi auguro e ci auguriamo di tornare a casa con i due punti della vittoria. Non siamo inferiori a nessuno basta solo crederci quando scendiamo in campo”.

Dopo questa sfida, l’Handball Erice avrà due turni casalinghi consecutivi ed ospiterà il Casalgrande Padania ed il Leno. Una doppia occasione per puntare decisamente ad uscire dalle sabbie mobili della zona play-out.