Pallamano serie A1 maschile, la sfida si gioca a Rosolini

Giro di boa con duello salvezza. Finale del girone di andata thrilling per l’Albatro che domani, sabato 18 dicembre, riceverà a Rosolini il Carpi per la tredicesima giornata del massimo campionato nazionale maschile di pallamano. Di fronte gli aretusei, fermi a quota 2 ed il Carpi che ha 4 punti.

A Rosolini per giocare col pubblico

La società siracusana ha deciso di giocare al Palatricomi per consentire ai propri tifosi di seguire dal vivo una partita di campionato e chiudere l’anno insieme. Il Pala Pino Corso, per il momento, non è agibile e questo non consente l’accesso del pubblico.

“I nostri tifosi non hanno mai fatto mancare il loro apporto – commenta il presidente dell’Albatro, Vito Laudani – ma, purtroppo, non hanno mai potuto farlo di presenza. Sono certo che a Rosolini saranno felici di sostenere la squadra impegnata in una partita importante per il campionato”.

Il gruppo blu-arancio si butta alle spalle la bella, ma poco fortunata, prestazione di Sassari e concentra il proprio impegno sul Carpi.

Vinci “Servirà la migliore Albatro della Stagione”

“Servirà la migliore Albatro della stagione – commenta coach Peppe Vinci – i ragazzi lo sanno e metteranno in campo tutte le loro energie. Contenti di avere accanto il nostro pubblico. A Sassari abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro chiunque e che i ragazzi sanno sacrificarsi. Lo faranno anche sabato perché con Carpi ci sarà da lottare e sudare fino all’ultimo secondo. Sono sicuro che Rosolini sarà orgogliosa dell’evento e saprà sostenerci per fare bene”.

A2 maschile, il Palermo a caccia del settimo sigillo riceve il Petrosino

Il Palermo Pallamano vuole il settimo sigillo. Sabato 18 dicembre alle 16, i rosanero riceveranno al Cus di via Altofonte il Giovinetto Petrosino per la nona di andata del girone C della seconda serie nazionale. La squadra allenata da Ninni Aragona è seconda in classifica grazie a 6 vittorie consecutive ed è reduce dall’impresa di Ragusa che è valsa la piazza d’onore in solitaria. Meglio della banda di Aragona solo la corazzata Fondi, capolista a punteggio pieno.

Il Girgenti riceve il Genea Lanzara, mentre l’Haenna è di scena ad Atellana. Domenica 19 dicembre derby tra Aetna Mascalucia e Pallamano Ragusa.