In A2, terza vittoria di fila del Palermo

Nuovo ko per l’Albatro Siracusa, sconfitto a Merano 25-21

Aretusei perdono Gianluca Vinci per un infortunio alla caviglia

In A2 maschile, il Palermo Pallamano vince sul campo del Girgenti

Ancora una sconfitta per l’Albatro Siracusa che lotta, come sempre, ma esce sconfitto per 25-21 dalla sfida di Merano della nona giornata del massimo campionato nazionale maschile di pallamano.

Gli aretusei rimangono fermi a quota 2 in classifica e condividono – ma con un match in più – il fondo della classifica col Secchia Rubiera sconfitto a sua volta 21-15 a Carpi. Giochi salvezza naturalmente ancora aperti: proprio il Carpi ed il Trieste distano due lunghezze ed altre formazioni come Cassano Magnago, Bolzano ed Eppan non possono certamente stare tranquille.

Primo tempo equilibrato

L’Albatro risponde punto a punto ai padroni di casa del Merano e chiudono la prima frazione sul 10-10. Ma l’infortunio di Gianluca Vinci, per lui una distorsione alla caviglia, pesa nell’economia di gioco dei suoi.

Nella ripresa il Merano, adesso arrivato a 10 punti in classifica grazie a questo successo, svolge il suo compito e con fatica riesce a superare la resistenza degli aretusei.

Il tabellino, 6 gol di Marino non bastano

Merano – Teamnetwork Albatro 25-21

Primo tempo: 10-10

Merano: Cascone, A. Freund 2, Prantner 6, Visentin 2, Martelli, Maurberger, F. Freund, Petricevic 2, Durnwalder, Kornejchuk, Stricker 4, Cuello 5, Martini 4, Gerstgrasser. Allenatore: Juergen Prantner.

Albatro: Bianchi 1, Morettin 1, Marino 6, Mantisi, Bandiera, Nobile, Vinci 4, Burgio, Cuzzupè, Bobicic 5, Rosso 4, Randes. Allenatore: Peppe Vinci.

Arbitri: Mattia Bassan e Andrea Bernardelle

Peppe Vinci “Non abbiamo nulla da rimproverarci”

Peppe Vinci ha così commentato la sfida al termine dei 60 minuti di gioco: “La squadra ha giocato e non abbiamo nulla da rimproverarci, la sfortuna ci perseguita, l’infortunio di Gianluca (Vinci) ci penalizzerà in futuro, ma dobbiamo guardare avanti. Le assenze non possono essere una scusa, ma non abbiamo possibilità di far rifiatare chi ha più minutaggio. Oggi abbiamo dovuto giocare, a tratti, con Gianluca centrale e Mantisi terzino destro. Randes, Rosso, Bobicic, Gianluca e Marino non sono bastati”.

In A2 maschile, Palermo Pallamano batte anche il Girgenti

Terza vittoria consecutiva per il Palermo Pallamano che batte in trasferta il Girgenti col punteggio di 29-32, nella quinta giornata del girone C del campionato nazionale di serie A2. La formazione di Ninni Aragona gioca con consapevolezza crescente e cala la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Benevento ed Atellana.

La gara prende subito la piega giusta, per i colori rosanero. Il margine viene costruito nei primi minuti e verrà mantenuto anche nel prosieguo della prima frazione. All’intervallo è 25-18 per il Palermo Pallamano.

La ripresa è leggermente diversa, Aragona fa ruotare il roster ed i padroni di casa aumentano i giri, alla ricerca di un risultato positivo. Ciò non accade, i cussini hanno la maturità per tenere e rispondere colpo su colpo. Alla sirena è un 29-32 che permette alla squadra di tornare a Palermo con altri due punti, la terza vittoria consecutiva e la voglia di continuare a correre su questi binari entusiasmanti.

Aragona a segno 9 volte

Alessandro Aragona a segno 9 volte è il miglior marcatore dei suoi, 6 reti per Emanuele Artale, triplette per Simone Testa, Matteo Pola ed Alessandro Lopes. Doppiette per Diego La Mantia, Alberto Alieri e Giovanni Manno. A segno anche Paolo Sporto ed Edoardo Guardì.

Giovinetto Petrosino battuto nettamente a Benevento per 34-18, la Pallamano Ragusa ha battuto la Darwin Tecnologies Mascalucia per 34-30 mentre l’Aetna Mascalucia è stato travolto ad Atellana per 34-17.

Il prossimo weekend al PalaCus si disputerà la sfida interna contro Mascalucia.

Foto Albatro: Simona Amato