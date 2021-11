In Serie A2 il Palermo fa visita al Girgenti

Lunga trasferta a Merano per l’Albatro che è a caccia della seconda vittoria in campionato

Sfida con i trentini apre ciclo di trasferte che si chiuderà il 18 dicembre

Il tecnico Peppe Vinci “Ci mancano punti e continuità. Ma condizione fisica è ottimale”

In A2 maschile c’è il derby tra Girgenti e Palermo Pallamano

Trasferta a Merano per l’Albatro Teamntwork Siracusa che sabato 20 novembre (fischio di inizio alle 19) sarà impegnata per la nona giornata del campionato di serie A1 maschile di pallamano.

Al PalaWolf inizierà un duro trittico di trasferte per gli aretusei impegnati poi a Cassano Magnago e Sassari. I siciliani torneranno a giocare in casa il 18 dicembre per la 13ma ed ultima giornata di andata ospitando il Carpi.

Siracusa nei bassi fondi della classica cerca punti importanti in casa del Merano che ha conquistato finora 7 punti, cinque in più dei siciliani.

Ieri sera rifinitura, oggi partenza per l’Alto Adige

La comitiva bluarancio è partita questa mattina alla volta dell’Alto Adige. Ieri sera allenamento di rifinitura e questa sera ultimi dettagli della preparazione atletica e tecnica in terra meranese.

Il tecnico Peppe Vinci non potrà contare ancora sulla migliore formazione. Qualche problema fisico potrebbe costringere il tecnico siracusano a fare di necessità virtù.

Vinci “Non dobbiamo impressionarci per il calendario”

“Non dobbiamo impressionarci troppo per questo calendario – commenta Vinci – Le squadre dovremo incontrarle tutte e tutte loro dovranno incontrare noi. Sì, ci mancano punti e continuità, ma purtroppo continuano a mancarci giocatori. L’unica volta che abbiamo avuto tutti a disposizione è stata contro l’Eppan e abbiamo vinto. La condizione fisica è ottimale e i ragazzi continuano a non risparmiarsi – conclude Peppe Vinci – Sono certo che anche a Merano dimostreranno che possono mettere in difficoltà tutte le squadre”.

L’incontro del PalaWolf sarà arbitrato da Mattia Bassan e Andrea Bernardelle, e sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSport.

In Serie A2 il Palermo fa visita al Girgenti

Domani, sabato 20 novembre con inizio alle 18, si gioca la quinta giornata di andata del girone C della serie A2 maschile. Il Palermo, dopo due vittorie interne consecutive con Benevento ed Atellana, cerca i primi punti in trasferta. La squadra rosanero allenata da Ninni Aragona è ospite del Girgenti che cerca la prima affermazione stagionale ed è reduce da tre sconfitte consecutive.

Il Giovinetto Petrosino sarà ospite del Benevento. L’Aetna Mascalucia sarà di scena sul parquet dell’Atellana mentre l’altra formazione etnea, la Darwin Tecnologies Mascalucia riceverà la Pallamano Ragusa.

Riposa, infine, la massima serie femminile.