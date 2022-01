L'annuncio del Palermo

Mossa in uscita per il Palermo. Adesso è ufficiale: Alberto Almici va, a titolo definitivo, alla Spal, formazione che milita in serie B. Il terzino destro, classe ’93, ha giocato in maglia rosanero 36 partite in serie C in una stagione e mezzo. Il tutto con un contorno di 3 gol e 5 assist.

A dare l’annuncio della cessione, che nei giorni scorsi era più che vociferata soprattutto dopo l’arrivo di Samuele Damiani dall’Empoli, è il club di viale del Fante.

Questa la nota del Palermo “Il ringraziamento per il lavoro svolto in rosanero e il miglior in bocca al lupo per la sua carriera da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C”. Alla Spal, club che milita nel campionato di serie B, Almici indosserà la maglia numero 27 e resterà legato al club di Ferrara fino al 30 giugno del 2023”.

Tolto, quindi, “l’esubero” in rosa che torna ad essere composta da 28 giocatori.

Felici e Damiani impiegati col Catanzaro

Il tecnico rosanero Silvio Baldini, per il suo esordio in panchina a quasi 18 anni esatti dalla sua ultima in rosanero, ha impiegato i due neo acquisti nella sfida di Catanzaro: Mattia Felici e Samuele Damiani, rispettivamente attaccante e centrocampista in arrivo con la formula del prestito da Lecce ed Empoli.

Più minutaggio per Felici che si è disimpegnato sulla fascia svolgendo un buon compito e facendosi notare per un paio di buoni passaggi. Per lui 72 minuti e la sostituzione con Floriano. Pochi minuti, invece, per Damiani, entrato all’82’ al posto di Luperini. Pochi palloni giocati ed un fallo subito al quinto minuto di recupero.

In casa rosanero si pensa a preparare la prossima partita di campionato. Domenica 30 gennaio, capitan De Rose e soci riceveranno al Barbera, fresco di 90mo compleanno, il Monterosi. Sarà il primo match casalingo dei rosanero. All’andata le formazioni impattarono 1-1 e non bastò il primo gol stagionale di Brunori.