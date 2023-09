Serie B, al Del Duca si gioca sabato 16 settembre alle 14

In campo per il tris e dare un segnale alle avversarie ed al campionato. Riparte la serie B dopo la pausa per le nazionali e sabato 16 settembre alle 14 il Palermo ad Ascoli cerca conferme sul campo di una squadra che invece vuole riemergere.

Al Del Duca i rosanero sono a caccia del tris dopo le affermazioni a Reggio Emilia ed in casa con la Feralpisalò. Squadra quest’ultima con la quale i bianconeri hanno trovato l’unico acuto – fin qui – di questo avvio di campionato. La classifica dice Palermo 7 (con una partita in meno, 6 gol fatti con 6 giocatori diversi), 3 Ascoli.

Ascoli-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky. Entrambi, va ricordato, sono servizi a pagamento.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l’evento in programma. Ascoli-Palermo si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet (iOS o Android) o pc. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

Sei gli ex rosanero

Sono sei gli ex rosanero adesso in bianconero. A partire dal bomber Ilija Nestorovski, capitano del Palermo prefallimento, nella top ten dei marcatori di sempre della storia del club rosanero con 38 reti in 94 presenze.

C’è anche il portiere Emiliano Viviano che ha disputato la seconda metà della stagione 2011-2012 in serie A, il centrale difensivo Stefano Bellusci in rosa dal 2017 e 2019 con 53 presenze ed una rete, il centrocampista Eddy Ghahoré (32 presenze e 4 gol in serie B nella stagione 2017-2018).

La sua presenza è durata una stagione, neppure completata per colpa della pandemia, ma il giovane Erdis Kraja è stato al Palermo nel periodo della rinascita in serie D con 21 presenze e 3 marcature.

Ed infine c’è Wiliam Viali. L’attuale tecnico bianconero è stato tesserato da calciatore nel 2002 nel Palermo di Zamparini che lo porto dal Venezia per girarlo prestito all’Ancona.

I precedenti, la scorsa stagione decise Brunori

È la diciottesima sfida nelle Marche tra Ascoli e Palermo con un bilancio leggermente favorevole ai bianconeri padroni di casa: 7 le vittorie dei bianconeri e 5 i pareggi, cinque anche gli exploit dei siciliani con due vittorie di fila dei rosanero per 2-1: la prima nella stagione 2018-2019 (decisero Moreo ed Haas) e l’altro, più recente, risale alla scorsa stagione – il 29 gennaio scorso – con una doppietta di Brunori al Del Duca.

Probabile formazione del Palermo

Corini schiererà sempre il 4-3-3 con Pigliacelli in porta a guidare la difesa a quattro che potrebbe essere formata da Mateju, Lucioni e Ceccaroni mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Aurelio. Quest’ultimo potrebbe essere favorito dal fatto che Lund – suo compagno di fascia – è stato convocato nella nazionale Usa ed ha giocato qualche minuto nella sfida con l’Usbekistan e tutta la partita con l’Oman.

A centrocampo Segre avrebbe superato Coulibaly per scendere dal primo minuto, Stulac (reduce dal primo gol in rosanero realizzato alla Feralpi) e Liam Henderson. Attenzione, però, lo stesso Stulac potrebbe essere in ballottaggio con Gomes.

Il trio d’attacco potrebbe essere composto da Di Mariano, Brunori e Di Francesco.

Palermo: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Segre (Coulibaly), Stulac (Gomes) Henderson; Di Mariano Brunori, Di Francesco.

Probabile formazione dell’Ascoli

L’Ascoli di William Viali potrebbe schierare il 4-3-2-1 con Emiliano tra i Pali, Falzerano, Botteghin, Bellusci e Giovane come cerniera difensiva. I tre a centrocampo dovrebbero essere Masini, Ghahoré e Caligara; Manzani e Rodriguez dietro l’unica punta, Pedro Mendes che finora sembra l’unico a dare continuità e pericolosità alla squadra bianconera con le sue tre reti firmate fin qui.

Ascoli: Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane; Masini, Gnahoré, Caligara; Manzari, Rodriguez; Mendes.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara con l’Ascoli. Roberto Insigne non è convocato ma partirà per le Marche con la squadra.

Portieri : 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson, 80 Coulibaly Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 27 Soleri, 30 Valente.

Ascoli-Palermo, arbitra Dionisi

Sarà Federico Dionisi della sezione de L’Aquila a dirigere Ascoli-Palermo. Lo si legge nella nota dell’Aia (l’associazione arbitri) che ha diramato le designazioni dei giudici di gara per la quinta giornata.

A coadiuvare il fischietto abruzzese ci saranno D’Ascanio e Ceolin. Quarto uomo Baratta. Al Var Miele, suo assistente (Avar) Mazzomeli.