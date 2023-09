Nel weekend le sfide della quinta giornata

Chiusa la parentesi nazionali, la serie B riparte con le partite della quinta giornata di andata. Squadre che cercano conferme ed altre che voglio rivalsa con una, la Feralpisalò alla caccia del primo gol in cadetteria della sua storia.

Un weekend lungo che partirà questa sera (venerdì 15 settembre) alle 20.30 con l’anticipo tra Venezia e Spezia.

Match molto interessante tra i lagunari che sono in forma (ancora imbattuti, due vittorie e due pareggi) e mirano alle parti nobili della classifica ed i liguri che – da neoretrocessi – hanno avuto un avvito per niente positivo con un solo punto in tre partite giocate e tante occasioni perse.

Lecco-Brescia e Pisa-Bari, sfide interessanti

Sabato spicca il derby lombardo tra le due ultime squadre ammesse alla cadetteria (le ex Y ed X) Lecco e Brescia, in seconda serie dopo il pronunciamento finale del Consiglio di Stato a fine agosto, ovvero a campionato iniziato. Promettono bene anche Pisa-Bari, Cosenza-Sudtirol ed Ascoli-Palermo con le tre formazioni in trasferta a caccia di punti per volare alto.

In particolare il Bari che in trasferta ha centrato l’unica vittoria del suo campionato espugnando lo Zini di Cremona. I Galletti cercano 3 punti per dare un segnale al campionato.

Il Palermo cerca il tris ad Ascoli, Cosenza vietato sbagliare

Lo stesso dicasi per il Palermo che ad Ascoli vuole centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Reggiana e Feralpisalò nelle quali ha anche trovato 6 reti con 6 marcatori diversi. Un nuovo successo permetterebbe ai siciliani ed inseguirsi all’inseguimento delle altre contendenti. I marchigiani però non possono permettersi passi falsi sei gli ex di turno che hanno vestito la maglia rosanero e tra questi il bomber Nestorovski adesso in bianconero.

Al Gigi Marulla il Cosenza vuole dimenticare le ultime due uscite ed i relativi ko con Modena e Brescia evitando il terzo stop di fila che aprirebbe una crisi. Insomma, per i silani è vietato sbagliare. Il Sudtirol vuole confermare di essere squadra solida: un successo permetterebbe loro di continuare a navigare nelle parti nobili della classifica.

Modena e Cremonese a caccia del blitz

Cercano il colpo esterno anche il Modena e la Cremonese di scena rispettivamente sui campi delle matricole Feralpisalò e Reggiana. Gli emiliani con il quarto successo consecutivo potrebbero candidarsi per la vetta provvisoria della classifica (in caso di pareggio tra Catanzaro e Parma) e lascerebbero pericolosamente a bocca asciutta i Leoni del Garda ancora a caccia della prima storica rete in serie B ancor prima che del primo punto.

I grigiorossi, invece, potrebbero prendere fiducia ma i padroni di casa della Reggiana benché abbiano raccolto soltanto 2 punti hanno mostrato un buon gioco e nel turno precedente sono permessi il lusso di fermare in trasferta al Tardini il Parma sullo 0-0.

Domenica il clou è Catanzaro-Parma che vale il primato

Domenica alle 16.15 invece il big match è senza dubbio quello che si gioca al Ceravolo tra la sorprendente matricola Catanzaro e la corazzata Parma entrambe appaiate a 10 punti in classifica ed al comando.

Chi vince si invola da solo al comando: il Catanzaro fin qui ha mostrato un ottimo gioco e buon ritmo impressionando favorevolmente in attacco grazie a 9 reti all’attivo. Non sembra quasi una matricola. I ducali, dal canto loro, dopo tre vittorie di fila hanno steccato in casa con la Reggiana. La pressione è tutta, o quasi, per gli uomini di Pecchia. Sapranno gestire lo stress?

Allo stesso orario allo stadio Sinigaglia i padroni di casa del Como cercano conferme in casa con la Ternana che dopo aver conquistato i primo punto non vuole certamente fermarsi.

Il posticipo serale alle 20.30 si gioca al Ferraris di Genova con la Sampdoria che riceve il Cittadella. I blucerchiati dopo la vittoria di Terni alla prima giornata che ha subito compensato il -2 di penalizzazione, hanno poi fatto fatica perdendo due partite con Pisa e Venezia e pareggiando sul campo della Cremonese.

Il Cittadella ha raccolto fin qui 5 punti e nell’ultima partita prima della pausa ha pareggiato tra le mura amiche a reti inviolate con il Venezia

Serie B, le partite della quinta giornata

Venerdì 15

Venezia – Spezia alle 20.30

Sabato 16 settembre

Lecco – Brescia alle 14

Ascoli – Palermo alle 14

Cosenza – Sudtirol alle 14

Feralpisalò – Modena alle 14

Pisa – Bari alle 14

Reggiana – Cremonese alle 16.15

Domenica 17 settembre

Catanzaro – Parma alle 16.15

Como – Ternana alle 16.15

Sampdoria – Cittadella alle 20.30

Classifica

Catanzaro e Parma 10 punti; Modena 9; Venezia 8, Palermo e Sudtirol 7; Bari 6; Cremonese e Cittadella 5; Cosenza e Como 4, Brescia, Pisa ed Ascoli 3; Reggiana e Sampdoria* 2; Spezia e Ternana 1; Lecco e Feralpisalò 0.

Con l’asterisco, Sampdoria 2 punti di penalizzazione

Lecco e Brescia 3 partite in meno

Spezia, Pisa, Como, Sudtirol, Palermo e Modena una partita in meno.

Marcatori, Casiraghi guida a quota 4

E’ Daniele Casiraghi il protagonista della vittoria del Sudtirol sull’Ascoli con una nuova doppietta dopo quella allo Spezia e vola in testa alla classifica cannonieri. Ecco le prime posizioni.

Daniele Casiraghi (Sudtirol) 4 gol, Pedro Mendes (Ascoli), Nicholas Pierini (Venezia) e Luca Strizzolo (Modena) 3.