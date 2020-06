Le parole del tecnico boemo alla radio

Mercoledì scorso l’Atalanta ha compiuto un’altra impresa calcistica. Sotto di due goal dopo solo 11 minuti, i bergamaschi hanno ribaltato il risultato con la Lazio, in piena lotta scudetto. Alcuni giorni prima, inoltre, i nerazzurri hanno anche demolito il Sassuolo con 4 goal.

Ai microfoni di Radio1 ha commentato il doppio successo bergamasco Zdenek Zeman con parole che hanno stupito gli addetti ai lavori: «L’Atalanta sta correndo davvero tanto, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove». E ancora: «Con i problemi che c’erano a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare. La Dea mi ha stupito. Certo, se poi Malinovskyi indovina quei gol…».

Insomma, il tecnico 73enne boemo ha sia elogiato la forma fisica della squadra allenata da Gasperini ma anche insinuato – non sappiamo se consapevolmente o meno – sul perché di questa ripresa del campionato ad altissimi livelli.

Zeman ha anche criticato l’assenza del pubblico sugli spalti: «Il calcio in questo modo è senza sale, è come un piatto insipido, senza la gente non c’è spettacolo, non c’è piacere».

Infine, l’ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio, ha detto: «L’Atalanta ha comunque dato una mano alla Juventus, l’ha aiutata. Dopo lo 0-2 pensavo la potessero chiudere. Il campionato è da giocare, perché anche la Juve non sta tanto bene».