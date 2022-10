Al Ferraris l’amichevole finisce 1-0 per le sudamericane

Prove di Mondiale per la Nazionale femminile che questa sera al Luigi Ferrari di Genova ha giocato un’amichevole di lusso con il Brasile, fresco di ottavo titolo sudamericano. È finita 1-0 per le verdeoro grazie ad un lampo ad inizio ripresa di Adriana.

Con le Verdeoro sarebbe servita un’impresa perché il Brasile ha vinto le ultime nove partite disputate segnando 33 reti e subendone 3 ed in mezzo anche una Coppa America.

L’Italia è scesa in campo senza la difesa titolare, fuori Gama, Di Guglielmo e Bartoli ma anche Linari e Bonansea. Sono attese altre amichevoli in vista della rassegna iridata dell’anno prossimo con la Nazionale allenata da Milena Bartolini chiamata non solo a ripetere quanto di buono fatto in Francia nel 2019 ma anche a cancellare l’opaco Europeo in Inghilterra.

Le scelte di Bertolini

L’assenza di tante senatrici e la forza delle avversarie convincono il commissario tecnico Milena Bertolini a schierare una formazione più prudente. L’Italia rinuncia così al 4-3-3 e scende in campo con un inedito 3-5-1-1. Nel reparto arretrato trovano, così, spazio Lenzini, Filangeri e Boattin, reduce dalla gioia della prima rete in azzurro. La regia è affidata a capitan Rosucci, supportata da Greggi e Cernoia, mentre sulle fasce agiscono Bergamaschi e Galli. Dietro all’unica punta Giacinti c’è invece Caruso, chiamata a fare da raccordo tra centrocampo e attacco.

Avvio delle Azzurre ma Giuliani salva su Geyse

L’Italia parte bene con un buon possesso palla che però serve a poco perché gli spazi sono pochi. Anzi, è il portiere Laura Giuliani a salvare il risultato. Ottima la parata al 17’ su colpo di testa ravvicinato di Geyse ma è da rivedere qualche minuto dopo, al 28’ su uscita a vuoto che non viene sfruttata da Kerolin.

Al 31’ l’Italia si va vedere con Valentina Giacinti che però spreca una concessione della difesa brasiliana che le permette di presentarsi a tu per tu con Leticia che ha la meglio nel duello e respinge di piede.

Magia di Adriana ad inizio ripresa

Al 3’ minuto della ripresa Adriana segna il gol decisivo con un esterno che beffa Durante, subentrata nell’intervallo a Giuliani. Adriana nella circostanza è brava e fortunata a prendere palla da un rimbalzo della difesa ed a girarla in porta senza pensarci due volte fulminando l’estremo difensore azzurro.

L’Italia cala di intensità, il Brasile controlla ed anzi sfiora il 2-0 nel finale. Kerolin al 70’ mette a dura prova il portiere azzurro, e 5 minuti dopo Tainara di testa non riesce a raddoppiare.

Bartolini “Poco determinate in attacco”

Ed inoltre, “Le ragazze hanno fatto una grande partita contro un avversario di assoluto livello le giovani hanno grandi potenzialità e oggi sono entrate in campo con grande entusiasmo, faccio i complimenti a tutta la squadra e al pubblico che è stato stupendo. È stata una serata molto bella per noi e per tutto il calcio femminile: c’era un’energia unica, ringrazio Genova perché ha risposto benissimo”.

Il 22 ottobre il sorteggio mondiale

Il sorteggio per definire la composizione dei gruppi si terrà il 22 ottobre presso l’Aotea Center di Auckland, in Nuova Zelanda, prima del completamento delle qualificazioni. Le 32 squadre partecipanti saranno distribuite in quattro urne secondo la classifica mondiale femminile della Fifa del 13 ottobre. L’Italia, qualificata dopo aver vinto (in rimonta sulla Svizzera) il gruppo G dell’Uefa, attende di conoscere le sue avversarie.