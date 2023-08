Serie B, calcio di inizio alle 20.30

Il big match tra Bari e Palermo apre la serie B 2023-2024. L’anticipo della prima giornata vede i rosanero in campo questa sera alle 20.30 al San Nicola. Di fronte due formazioni che sono state eliminate in Coppa Italia e che vogliono partire col piede giusto per alimentare le rispettive ambizioni di serie A.

La squadra allenata da Eugenio Corini ha tanta rabbia dopo il beffardo 2-1 subito a Cagliari al termine di una battaglia di oltre due ore chiusa al 123’ con una rete beffarda dei sardi griffata da Di Pardo quando i calci di rigore sembravano ormai cosa fatta dopo il pareggio 2 minuti prima di Soleri.

Diverso il discorso per i padroni di casa che davanti al loro pubblico vogliono partite col piede giusto in campionato facendo dimenticare il pesante 3-0 subito dal Parma una settimana fa proprio tra le mura amiche.

Esordio comunque di grande impatto per il Palermo che dopo il cocente nono posto della scorsa stagione culminata con il 2-2 interno col Brescia che ha escluso i siciliani dai play off proprio sul gong, ripartiranno facendo visita alla finalista degli ultimi play off che ha perso la A col Cagliari a pochissimi minuti dalla triplice fischio.

I precedenti

L’ultimo precedente risale al San Nicola risale a quasi un anno fa. Il 19 agosto del 2022 il Palermo riuscì ad imporre l’1-1 al Bari nella sfida che all’epoca vide due neopromosse in campo. Nell’anticipo della seconda giornata del torneo 2022-2023, Valente portò avanti i rosa nel finale del primo tempo. Al primo gol in assoluto in serie B dell’esterno rosanero rispose Cheddira a metà ripresa.

Complessivamente sono 32 i precedenti fra le due squadre a Bari. Di fronte al pubblico amico i biancorossi hanno vinto 18 volte contro i 6 successi dei siciliani. Otto, invece, i pareggi, il tutto condito da 41 gol dei pugliesi e 26 dei rosanero.

Il Bari però non vince uno scontro diretto col Palermo al San Nicola da 6 partite, ovvero dal 2-1 della sesta partita del torneo di B 2013-2014. Segnarono Scaudone e Ceppitelli mentre nel finale Lafferty accorciò. Quel ko costò la panchina a Gennaro Gattuso. Arrivò Beppe Iachini che condusse la squadra alla vittoria (larga) del campionato di serie B ed al ritorno immediato in massima serie.

Dopo quel precedente tre vittorie per i siciliani (3-0 nel 2017-2018 e 2-0 nel 2021-2022) e tre pareggi (2-2 nel 2020-2021 e il già menzionato 1-1 nel 2022-2023).

Bari – Palermo, dove vedere la partita

Bari-Palermo, anticipo della 1a giornata di serie B 2023-2024, si gioca venerdì 18 agosto alle 20.30 allo stadio San Nicola. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv sia su DAZN che su Sky. Si tratta di servizi a pagamento. Si tratta delle uniche due piattaforme che hanno i diritti del campionato di serie B 2023-2024.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S selezionando l’evento in questione.

Su Sky invece, Bari-Palermo è fruibile su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e Sky Sport, ovvero i canali 201, 202 e 251 del satellite.

Diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Ed anche su Sky Go o NOW Tv.

Probabile formazione del Palermo

Il tecnico Eugenio Corini potrebbe confermare lo stesso undici di partenza della partita col Cagliari di sabato scorso. Scegliendo il 4-3-3 a lui congeniale dovrebbe mandare in campo Pigliacelli che guida una difesa a 4 composta da Mateju e Ceccaroni ai lati, Lucioni e Marconi come muro centrale. A centrocampo il trio Vasic, Stulac e Gomes mentre in avanti Insigne e Di Mariano agli esterni a supporto del bomber e capitano Brunori.

La probabile formazione rosanero, quindi, dovrebbe essere la seguente: Palermo: Pigliacelli; Mateju (Buttaro), Lucioni, Marconi (Nedelcearu), Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori e Di Mariano. Indisponibile Aurelio.

Probabile formazione del Bari

Anche il Bari di Michele Mignani dovrebbe schierare il 4-3-3. Unico indisponibile per il tecnico Cheddira che è stato messo sul mercato. Possibile ballottaggio in porta tra Brenno e Frattali col primo favorito per difendere i pali della porta.

Mignani dovrebbe schierare: Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Moracchioli, Nasti e Diaw.

Le convocazioni di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara col Bari. Unico assente è Giuseppe Aurelio che sta recuperando e che dovrebbe essere recuperato per la terza giornata che il Palermo giocherà in infrasettimanale a Reggio Emilia il 29 agosto. Questa è una data importante per il torneo cadetto: il Consiglio di Stato si pronuncerà definitivamente sui ricorsi di Reggina, Lecco e Perugia e delineare l’organico ed il volto definitivo della serie B 2023-2024. Proprio per questo motivo i rosa non giocheranno alla seconda giornata ma recupereranno una volta conosciuto l’avversario.

Portieri: 1 Desplanches, 12 Nespola, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 20 Vasic, 21 Damiani, 23 Saric, 30 Valente

Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 27 Soleri.

Al San Nicola arbitra Maresca

Fabio Maresca di Napoli arbitra la partita tra Bari e Palermo che si gioca venerdì 18 agosto alle 20.30 e che apre il campionato di serie B. L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la prima giornata del torneo cadetto. A coadiuvare il fischietto partenopeo per l’anticipo tra galletti ed aquile sono stati indicati Scarpa e Ricci. Quarto uomo Grasso. Al Var Marini, assistente al Var Longo.

Ed il Palermo quindi ritrova l’arbitro dell’ultima sfida dello scorso campionato. Fabio Maresca, infatti, diresse la partita tra i rosanero ed il Brescia che si chiuse 2-2 e che determinò l’esclusione – in extremis – dei rosanero dalla griglia dei play off.

