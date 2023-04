Calcio a 5 serie A, rossazzurri sconfitti

Cuore, grinta, solidità e determinazione. Queste qualità non sono mancate alla Meta Catania impegnata e sconfitta a Roma per 2-1 nel posticipo della ventottesima giornata del campionato di calcio a 5. Succede tutto nel secondo tempo: Bocao illude, Tornatore para quasi tutti ma i capitolini pareggiano e ribaltano lasciando a bocca asciutta i siciliani che rimangono a quota 39, in decima posizione ma ad una sola lunghezza dalla zona play off scudetto. Testa ora al derby siciliano con il già retrocesso Melilli (travolto in casa dal Napoli 1-9 nell’ultimo turno, ndr) in programma domenica 30 aprile.

Musumeci assente dell’ultim’ora

Assenze pesanti alla vigilia: Alonso per squalifica e Dovara infortunato. A queste si aggiunge quella di capitan Carmelo Musumeci per un grave lutto in famiglia.

Tornatore, Bocao, Podda, Vaporaki e Fontanella, fanno parte del roster iniziale mandato in campo dal tecnico Cipollini.

Equilibrio in campo

L’Olimpus Roma parte forte con le conclusioni di Tres e Marcelinho chiuse abilmente da Tornatore. Meta Catania più attendista, riflessiva in manovra e pericolosa con Podda che prova bucate offensive. Le alternative rossazzurre e marcia in più chiesta a Pulvirenti, Spellanzon, Nelson Lutin e Silvestri, ma occasioni vere poche, invece ennesimo salvataggio per Tornatore che respinge su Cutrignelli.

Il primo pericolo per i capitolini arriva dai piedi di Spellanzon che calcia forte un calcio di punizione e Bocao non è fortunato nel rimbalzo.

Gara molto equilibrata con alcuni lampi Olimpus ma a tre minuti dalla fine l’occasione Meta Catania con Bocao dove Ducci, portiere di Olimpus, è attento a respingere la conclusione del brasiliano e del possibile vantaggio. Ancora etnei in avanti e ancora occasione stavolta per Silvestri ma Ducci è ancora in traiettoria. Nel finale, a un minuto dalla fine Tornatore chiude in uscita su Di Eugenio ed il portiere poi salva di istinto, con la fronte, a sfiorare la conclusione di Dimas diretta verso la porta.

Meta Catania in vantaggio

Nella ripresa Olimpus Roma arrembante con tre conclusioni in altrettante palle inattive, ma Tornatore non fa passare nulla.

All’improvviso il fulmine firmato Bocao con una conclusione forte del numero quattordici della Meta Catania che pesca il set della porta romana per il vantaggio etneo.

Al 7’ della ripresa ancora effetti speciali di Seby Tornatore con una parata importante su Sacon. Gara di grande intensità, cuore e applicazione per i rossazzurri che lottava su ogni pallone.

Etnei vicini al raddoppio

Sul lancio lungo di Tornatore, Pulvirenti anticipa Ducci in uscita ma da posizione defilata trova Schininà sulla linea a salvare il possibile raddoppio rossazzurro.

Olimpus Roma al pareggio

Nel miglior momento della Meta Catania, ecco il colpo di Cutrupi. Azione perfetta e pareggio dell’Olimpus Roma dove Tornatore stavolta non può chiudere.

A sette minuti dalla fine ancora Roma stavolta con Marcelinho che conclude seccamente e forte ma Tornatore vola a respingere in angolo.

Gol sbagliato-gol subito, capitolini ribaltano

La reazione della Meta Catania nel piatto di Spellanzon dove Ducci risponde di piede: Marcelinho sullo sviluppo dell’azione da posizione defilata calcia al volo incrociando sul palo opposto di Tornatore il vantaggio della Roma.

Pulvirenti 30’ secondi più tardi, in diagonale, sfiora subito il pareggio della Meta Catania. Attimi e centimetri e power play finale per i siciliani che rinunciano al portiere di ruolo, e provano tutto. Ma il pallone non entra.

Olimpus Roma-Meta Catania, il tabellino

Olimpus Roma-Meta Catania 2-1

Primo tempo 0-0

Olimpus Roma: Ducci, Tres, Schininà, Marcelinho, Dimas, Cutrignelli, Cutrupi, Di Eugenio, Joselito, Bolognini, Sacon, Cerulli. Allenatore D’Orto.

Meta Catania: Tornatore, Podda, Vaporaki, Bocao, Fontanella, Silvestri, Pulvirenti, Spellanzon, Lutin, Corallo, Iennarella, Dovara. Allenatore Cipollini.

Marcatori: 2’28” s.t. Bocao (M), 11’01” Cutrupi (O), 13’09” Marcelinho (O)

Ammoniti: Lutin (M), Dimas (O), Schininà (O), Marcelinho (O)

Arbitri: Vincenzo Cannistrà (Catanzaro), Nicola Lacrimini (Città di Castello) Crono: Andrea Seminara.

Serie A, i risultati della 28ma giornata

360Gg Monastir – Came Dosson 5-3

L84 – Ciampino Aniene 6-5

Città di Melilli – Napoli Futsal 1-9

Futsal Pescara – Fortitudo Pomezia 3-2

Petrarca – Real San Giuseppe 2-7

Sandro Abate Avellino – Italservice Pesaro 2-7

Feldi Eboli – Nuova Comauto Pistoia 5-3

Olimpus Roma – Meta Catania 2-1

La classifica

Napoli Futsal 59 punti; Feldi Eboli 55; Olimpus Roma 54 (-3); Futsal Pescara 53; Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47; L84 45; Fortitudo Pomezia e Real San Giuseppe (-1) 40; Meta Catania 39; Ciampino Aniene 37; Italservice Pesaro 34; 360Gg Monsatir 29; Petrarca 25; Nuova Comauto PIstoia (-1) 20; Città di Melilli 4.