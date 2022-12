Serie B, calcio di inizio alle 18, vietato sbagliare

Vietato sbagliare tra Benevento e Palermo. Il match del Vigorito in programma questo pomeriggio alle 18 mette in palio tre punti di platino per la corsa salvezza per entrambe le formazioni. Le due contendenti arrivano all’appuntamento valido per la quindicesima giornata del campionato di serie B con l’acqua alla gola, appaiate nei bassi fondi della classifica a quota 15. Streghe ed Aquile, dunque, di fronte in un match chiave.

Corini sfida Cannavaro

In panchina il duello a distanza tra i due tecnici Eugenio Corini e Fabio Cannavaro che si presentano a questa sfida reduci da due momenti differenti. Il Palermo è reduce da due pesanti e sanguinose sconfitte consecutive contro due dirette concorrenti nella bagarre per evitare la zona calda: Cosenza, tre settimane fa e Venezia domenica scorsa al ritorno dalla pausa. Due ko che hanno rimesso in corsa sia i silani che i lagunari.

Il Benevento, invece, non perde da quattro turni e con la vittoria in rimonta con la Spal prima della pausa ha spezzato un lunghissimo digiuno. A confermare, inoltre, il buono stato di salute dei sanniti, anche il pareggio esterno di domenica scorsa in rimonta a Reggio Calabria, ottenuto contro la seconda in classifica. Il Palermo deve esorcizzare le Streghe, sia interne che quelle che rappresentano i sanniti, per rimettersi in corsa e dare un segnale alle altre concorrenti.

Benevento-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Benevento e Palermo sarà trasmessa, come di consueto, su Sky, Dazn ed Helbiz Live. Tutti e tre servizi a pagamento che daranno accesso alla visione del match via streaming sia su smart tv che, tramite le relative app, su Pc, tablet, smartphone con sistemi operativi iOS ed Android.

Lo streaming è possibile, dunque, grazie alle app di Dazn, Sky Go, ma anche su Now Tv e, appunto, Helbiz Live.

Precedenti, c’è anche lo storico 0-6 in C2

Nomen omen, come direbbero i latini, per le trasferte di Benevento. I precedenti sono favorevoli al Palermo che nelle cinque occasioni in cui ha giocato in trasferta ha vinto quattro volte pareggiando altre due. Complessivamente, inoltre i sanniti non hanno mai battuto i rosanero.

L’incontro più recente tra le due squadre risale alla stagione 2018-2019 in serie B, quella che chiuse il vecchio corso in malo modo col fallimento della Us Città di Palermo. I rosa si imposero 2-1. Segnarono Nestorovski e Puscas, Asencio accorciò per i giallorossi.

Tra i successi figura anche quello largo e storico del lontano 1987. Era il 18 ottobre ed il Palermo rifondato dopo il fallimento del 1986 e guidato da Giuseppe Caramanno in panchina sotto la dirigenza di Salvino Lagumina militava in serie C2 e vinse il campionato senza particolari affanni. La sfida del girone D che si giocò sul campo neutro di Frosinone e valida per la quinta giornata di quel campionato si chiuse 0-6 per i rosanero con tripletta di Casale, doppietta di Nuccio ed autogol di D’Adamo. Si tratta della vittoria esterna con lo scarto più elevato, eguagliato dal 1-7 di Lecce della stagione 1994-1995 in serie B con cinquina di Campilongo.

Benevento-Palermo, 26 convocati ma non tutti disponibili

Sono ventisei i calciatori rosanero convocati da Eugenio Corini. Ma alcune riserve: Saric non è disponibile, si punta a recuperarlo per la partita di giovedì col Como. Vido è disponibile anche se ha avuto qualche fastidio all’adduttore. Mentre Gomes, gastroenterite virale, non ha fatto rifinitura ma sarà disponibile e presumibilmente in campo.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 6 Crivello, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Arbitra Baroni

L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per il quindicesimo turno del torneo cadetto. La sfida tra Palermo e Benevento sarà diretta da Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Gli essistenti saranno Pagliardini e Gualtieri. Quarto uomo: Ayroldi. Al Var: Di Paolo (On-site Stadio “Ciro Vigorito”) ed assistente Avar: Rossi. (On-site Stadio “Ciro Vigorito”).