Serie B, il maltempo non ferma la passione rosanero

La serie B è tornata in campo dopo la pausa di una settimana per le amichevoli internazionali ed il Palermo gioca questo pomeriggio alle 18 al Barbera ospitando il Venezia per la quattordicesima giornata chiudendone il palinsesto.

Una sfida importante ai fini della salvezza con i rosanero, reduci dalla sconfitta per 3-2 di Cosenza di due settimane fa chiamati a riscattarsi. Il Venezia, che ha cambiato allenatore prima della pausa affidando la panchina a Vanoli, invece è penultimo. Nessuna delle due può sbagliare.

Pisa e Modena vittoriose negli anticipi, Palermo scavalcato

A complicare il tutto per il Palermo i successi negli anticipi di ieri del Pisa e del Modena rispettivamente per 3-1 in casa con la Ternana e per 2-1 a Parma. I toscani volano a quota 18, i Canarini a 16. Il Palermo rimane a 15. Il ko a Pisa costa la panchina a Cristiano Lucarelli che non è più il tecnico degli umbri.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini dovrebbe partire col 4-3-3 ma in difesa dovrebbe operare alcuni cambiamenti, un po’ per scelta obbligata (leggasi la squalifica di Ivan Marconi) un po’ per dare la possibilità a Marco Sala, che si è ripreso dall’infortunio, di giocare. Lo stesso Corini ne ha parlato ieri durante la consueta conferenza di presentazione del match.

Per il resto non dovrebbero esserci novità. A centrocampo dovrebbe esserci la cerniera a tre cuore e polmoni formata da Broh, Segre e Gomes. In avanti, i siciliani si affidano a Matteo Brunori che però non segna al Barbera da inizio settembre, nella vittoria col Genoa. Le altre tre reti del bomber italo-brasiliano che lo hanno consacrato tra i top ten della storia del Palermo sono arrivati in trasferta: 1 a Modena nel 2-0 agli emiliani; 2 nella sconfitta di Cosenza. A supporto gli esterni Di Mariano e Valente.

Palermo-Venezia, dove vederla in tv e streaming

Come sempre non mancheranno le scelte per poter seguire Palermo-Venezia in televisione o su dispositivi e smartphone. Il match è disponibile su Sky (Sky Sport canale 255 o in streaming su Sky Go, o Now Tv), Dazn ed Helbiz Live per smart tv, tablet, smartphone con sistemi operativi iOS ed Android, nonché su Pc. Si tratta tutti di servizi a pagamento.

Al Barbera attesi 15mila spettatori anche per il maltempo

Il maltempo che sta imperversando in città potrebbe frenare di molto la presenza degli spettatori allo stadio di viale del Fante.

Dovrebbero essere oltre 4.000 i biglietti venduti per la partita ma il numero potrebbe crescere. A questo si aggiungono alla quota abbonati di 11.465. Al Barbera potrebbero esserci oltre 15.000 spettatori. Un numero bassino rispetto alle medie dei play off promozione o quelli fatti registrare ad inizio stagione. Ma rimane pur sempre un numero importante che pone il club rosanero tra i primi come media di spettatori presenti allo stadio in serie B. La media al momento è di 19.174 spettatori contro gli oltre 27.000 di Bari e 25.000 di Genoa.

I precedenti

Sarà la sfida numero 52 tra Palermo e Venezia. Il bilancio vede i rosanero in vantaggio con 20 vittorie contro le 15 dei lagunari. Sono 16 i pareggi. Gli ultimi confronti risalenti alla stagione 2019-2020 si sono conclusi entrambi col risultato di 1-1. L’ultima sfida al Barbera si è chiusa con i gol di Segre (ora in rosanero) e Struna.

L’ultima affermazione rosa la stagione precedente, nei play off, con un autogol di Domizzi. Per trovare l’ultima affermazione dei veneti al Barbera bisogna tornare indietro di 20 anni, novembre 2002, in una sfida in cadetteria con marcatori Brncic e Poggi.

La prima partita tra le due compagini risale al 1930-1931 e la vinse il Palermo 3-1.

Palermo-Venezia, arbitra Manganiello

La sfida tra rosanero e lagunari verrà arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Lo ha annunciato l’Aia. Gli assistenti di linea saranno Di Gioia e Lombardo. IV Uomo: Meraviglia.

Al Var Rapuano, assistente Var (Avar) Paterna.

I convocati di Corini

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la partita contro i lagunari.

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo; 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 6 Crivello,18 Nedelcearu, 34 Devetak, 37 Mateju 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Il programma del 14° turno in serie B

Sabato 26 novembre

Parma-Modena, 1-2

Pisa-Ternana, 3-1

Domenica 27 novembre

Reggina-Benevento, alle 12.30

Brescia-Spal, alle 15

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Perugia-Genoa

Sudtirol-Ascoli

Palermo-Venezia, alle 18.

Classifica provvisoria

Frosinone 30 punti; Reggina 25; Genoa 23; Parma e Ternana 22; Bari 21; Brescia e Sudtirol 20; Ascoli 19; Pisa 18; Cagliari e Modena 17; Spal, Palermo e Cittadella 15; Benevento 14; Cosenza e Como 13; Venezia 9; Perugia 8.