Serie B, in campo dopo la pausa per la 14ma giornata

Finita la pausa, la serie B torna in campo nel fine settimana con le partite della quattordicesima giornata di andata. Quello cadetto sarà il campionato più importante che si giocherà visto che la serie A è in pausa per lo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022.

Il Palermo giocherà la sfida salvezza col Venezia domenica 27 novembre alle 18 al Barbera nel match che chiuderà la giornata. Ma sono diverse le partite di rilievo sia per l’alta classifica che per la lotta salvezza come ad esempio Cittadella-Cosenza.

Gli anticipi del sabato, Parma-Modena e Pisa-Ternana

Il palinsesto del weekend si aprirà questo pomeriggio con due partite piuttosto interessanti che vedranno in campo le due quarte della classe: il Parma col Modena e la Ternana a Pisa.

Alle 15, al Tardini si giocherà, dunque, Parma-Modena. I padroni di casa, quarti in classifica con 22 punti hanno ripreso il loro cammino dopo lo stop di Palermo del 5 novembre scorso grazie al 3-1 rifilato al Cittadella. I ducali cercano i tre punti per continuare a correre e mettere pressione alle formazioni di testa. I Canarini cercano continuità per uscire dai bassi fondi della classifica. I 14 punti stanno stretti agli emiliani che però non vincono da 4 turni avendo raccolto appena due pareggi. Impresa non facile.

Compito difficile per la Ternana che fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi Romeo Anconetani. Calcio di inizio alle 18 di questo pomeriggio per un match dall’esito tutt’altro che scontato. I padroni di casa, sebbene in zone non troppo nobili della classifica sono in serie positiva da ben 8 turni ed il tecnico Luca D’Angelo, dal suo ritorno in panchina, è imbattuto. Partiti in maniera disastrosa i nerazzurri hanno risalito la china pur non brillando. Tuttavia i 15 punti conquistati sono un bottino che sta quasi stretto ai toscani per quanto mostrato.

Gli umbri, dopo aver avuto un momento di euforia culminato con 5 vittorie di fila, prima della pausa hanno avuto un calo che li ha fatti scendere dalla vetta. E dopo l’1-2 interno subito dal Genoa in rimonta, hanno collezionato tre 0-0 consecutivi con Bari, Spal e Brescia.

La capolista Frosinone riceve il Cagliarmi ma non vuole fermarsi

Domenica si gioca il resto della 14ma giornata. Occhi puntati sul Frosinone. La capolista non vuole fermarsi. E davanti al pubblico amico del Benito Stirpe cerca la settima vittoria consecutiva per continuare a mantenere un vantaggio di cinque lunghezze sulle più dirette avversarie. Inoltre la squadra allenata da Fabio Grosso ha sempre vinto davanti al pubblico amico.

Il Cagliari è una delle squadre più deludenti di questa prima parte di stagione. I sardi, neoretrocessi dalla serie A erano, e sono, accreditati di ben altre prestazioni. I rossoblu sono a secco di vittorie da quattro giornate e sono reduci da tre pareggi di fila. Chissà se la pausa avrà loro giovato.

La Reggina insegue la vetta ma il Benevento vuole rialzarsi

La vicecapolista Reggina ospita al Granillo il Benevento che prima della pausa era riuscito riassaporare la gioia dei tre punti dopo ben 8 giornate di astinenza. Il primo successo targato Fabio Cannavaro ha permesso ai sanniti di risollevare un po’ una classifica disastrata che li vede adesso in zona play out.

Gli amaranto hanno avuto un rendimento altalenante e sono stati capaci di perdere in casa con il derelitto Perugia ma di sconfiggere sempre al Granillo il Genoa nello scontro che li ha consacrati seconda forza del torneo. Prima della pausa il successo esterno a Venezia in rimonta. La sfida tra i due campioni del Mondo del 2006 Filippo Inzaghi, tecnico dei calabresi, e Fabio Cannavaro può offrire tante sorprese.

Derby tra Grifoni, il Genoa è ospite del Perugia

Derby tra Grifoni la sfida tra Perugia e Genoa. La partita del Curi mette in palio una posta interessante per entrambe le formazioni. I padroni di casa non possono più tentennare se vogliono risollevarsi dall’ultimo, inglorioso, posto in classifica.

La squadra di Blessin, invece, a secco di successi da tre giornate, deve riprendere il proprio cammino per non perdere quota dalle posizioni di vertice. I Grifoni rossoblu sono la terza forza del campionato ed in trasferta hanno dimostrato di avere una marcia in più conquistando ben 5 vittorie lontano dal Ferraris.

Sudtirol ed Ascoli per la zona play off

A Trento il Sudtirol riceve l’Ascoli col chiaro intento di continuare nella striscia di imbattibilità ed allungarla ad 11. Da quando la matricola altoatesina ha accolto Pierpaolo Bisoli in panchina non ha mai perso facendo un balzo dall’ultimo posto ai margini della zona play off. Impensabile ad inizio stagione.

L’Ascoli ha avuto un rendimento più altalenante ma ha un solo punto in meno rispetto agli avversari di domani. I marchigiani vogliono riprendersi dalla sconfitta interna col Frosinone.

Il Como non vuole affondare, il Bari vuole tornare a correre

Da un lato una squadra che ha ripreso a camminare e vuole tirarsi dalle sabbie mobili della classifica; dall’altro una formazione che si è fermata dopo un avvio a dir poco scoppiettante. Si può sintetizzare così la sfida dell’Euganeo tra Como e Bari. I lariani cercano il terzo risultato utile di fila dopo la vittoria interna col Venezia ed il pari al Ferrarsi col Genoa.

I pugliesi, invece, non vincono dallo scorso 5 novembre. Anche loro col Venezia. Poi cinque risultati negativi consecutivi con due ko in rapida successione e tre pareggi.

Tra Cittadella e Cosenza è vietato sbagliare

Sfida salvezza al Tombolato. Di fronte Cittadella e Cosenza. Per entrambe è vietato sbagliare. I veneti hanno 15 punti ma hanno perso col Parma prima della sosta, i silani invece, hanno interrotto un lungo digiuno battendo il Palermo 3-2 riguadagnando quota ed assestandosi a due lunghezze dai diretti avversari.

Imperativo vincere per Brescia e Spal

Sette turni senza vittoria: il Brescia vuole svegliarsi per non perdere contatto con la zona play off e non farsi risucchiare in quella play out. La Spal di Daniele De Rossi deve riprendersi dalla sconfitta interna col Benevento in uno scontro diretto. Un nuovo passo falso potrebbe essere rischioso per gli estensi.

Nel posticipo, il Palermo riceve il Venezia

Sfida salvezza anche tra Palermo e Venezia che chiude la quattordicesima giornata. Nessuna delle due può sbagliare. I rosanero dopo aver interrotto bruscamente a Cosenza la striscia positiva di 5 risultati utili poco prima della sosta devono riprendere a muovere la classifica in un Barbera che non è più un fortino ma che è pur sempre un campo ostico da affrontare. I veneti sono in caduta libera e con 9 punti sono penultimi in graduatoria. La fame di punti potrebbe essere l’arma in più. La pausa potrebbe aver inciso ulteriormente.

Il programma del 14° turno in serie B

Sabato 26 novembre

Parma-Modena, alle 15

Pisa-Ternana, alle 18

Domenica 27 novembre

Reggina-Benevento, alle 12.30

Brescia-Spal, alle 15

Cittadella-Cosenza

Como-Bari

Frosinone-Cagliari

Perugia-Genoa

Sudtirol-Ascoli

Palermo-Venezia, alle 18.

Classifica dopo tredici giornate, Palermo a quota 15

Frosinone 30 punti; Reggina 25; Genoa 23; Parma e Ternana 22; Bari 21; Brescia e Sudtirol 20; Ascoli 19; Cagliari 17; Pisa, Spal, Palermo e Cittadella 15; Modena e Benevento 14; Cosenza e Como 13; Venezia 9; Perugia 8.

Classifica marcatori, Brunori insegue Cheddira

Nell’ultimo turno sono andati a segno Brunori (doppietta) e Coda. Per il resto, i piani alti della classifica marcatori rimangono invariati. Walid Cheddira (Bari) 9 gol; Matteo Brunori (Palermo) e Massimo Coda (Genoa) 6; Mirco Antenucci (Bari), Ettore Gliozzi (Pisa) e Rapghael Chidi Odogwu (Sudtirol) 5.