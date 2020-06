Franco Ghirelli ha scritto a Dario Mirri

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha inviato un telegramma al presidente del Palermo, Dario Mirri, per complimentarsi ufficialmente della promozione in serie C dei RosaNero.

«Caro presidente, congratulazioni! Il Palermo è sinonimo di tradizione, di piazza prestigiosa, di passione inesauribile», ha scritto Ghirelli.

La promozione è stata comunicata all’SSD Palermo tramite un telegramma: «La Lega Pro è orgogliosa di riabbracciare, a 20 anni di distanza dall’ultima volta, una società che è patrimonio del Calcio italiano e che renderà il nostro campionato sempre più avvincente. Complimenti per l’obiettivo raggiunto. Tutti i nostri uffici sono a disposizione per qualunque chiarimento o informazione».