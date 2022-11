Pallanuoto femminile, appuntamento domani alle 17.30

La pallanuoto femminile siciliana ed in particolare quella etnea si appresta a vivere un momento storico. La matricola Brizz Nuoto e le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte domani, sabato 11 novembre alle 17.30, si troveranno di fronte l’una all’altra per la terza giornata del massimo campionato nazionale. Per calendario, saranno le acesi ad ospitare il match.

La Brizz ha perso le prime due partite lottando con il Bogliasco all’esordio (9-12) ed a Firenze con la Florentia per 10-8. Impegno di domani, però, appare piuttosto proibitivo. L’Ekipe Orizzonte ha giocato una sola partita, vincendola nettamente 21-2 con la Florentia.

Brizz Nuoto-Ekipe Orizzonte, Davide contro Golia

Di fronte due squadre dagli obiettivi diametralmente opposti. La Brizz Nuoto è alla sua prima esperienza in serie A1 della sua storia; l’Ekipe Orizzonte va a caccia del suo 23° scudetto.

Ed archiviata la prima sosta stagionale il campionato riprende con una sfida ricca ti tanti significati che si disputerà alla Piscina Francesco Scuderi di via Zurria a Catania.

Quella di domani sarà la prima sfida in assoluto (a livello non giovanile) tra le due squadre femminili siciliane anche se le due società si conosco già benissimo: per parecchi anni, Brizz ed Ekipe Orizzonte hanno condiviso vari progetti giovanili finalizzati alla crescita delle giovani atlete ed in generale del movimento femminile in Sicilia.

Bettini “Non sarà una partita come tutte le altre”

Sarà una sfida accompagnata da grande curiosità per tutti gli appassionati e che le rossazzurre si preparano ad affrontare con la necessaria concentrazione, come sottolineato alla vigilia dalla numero 6 dell’Ekipe Orizzonte.

“Siamo molto contente – ha detto Dafne Bettini – di ricominciare a giocare, dopo questa pausa dovuta agli impegni delle nazionali. Certamente, trattandosi di un derby, sarà una partita molto sentita. Per noi quindi non sarà come tutte le altre, al di là dei valori tecnici delle due squadre. Scenderemo in campo come sempre per cercare di imporre il nostro gioco, perché abbiamo su di noi aspettative alte, com’è giusto che sia. In questa prima parte di stagione abbiamo avuto alcuni infortuni in rosa, ma stiamo lavorando sodo per superarli e sopperire all’assenza di chi deve ancora recuperare al meglio. Non vediamo l’ora di avere la squadra al completo”.

Il 16 novembre Ekipe Orizzonte recupera sfida con Trieste

Mercoledì 16 novembre alle 19.30 la squadra allenata da Martina Miceli recupererà il match del secondo turno di campionato, sul campo della Pallanuoto Trieste.

Il programma della terza giornata

Rari Nantes Bologna-Bogliasco

Pallanuto Trieste-Rapallo Pallanuoto

Brizz Nuoto-Ekipe Orizzonte

Plebiscito Padova-Rari Nantes Florentia

Sis Roma-Como Nuoto

La classifica, Ekipe Orizzonte con una partita in meno

Plebiscito Padova e Sis Roma 6, Como Nuoto, Bogliasco, Florentia ed Ekipe Orizzonte* 3, Bologna, Rapallo, Trieste* e Brizz Nuoto 0. Con l’asterisco una partita in meno.