Pallanuoto, serie A1 femminile, le acesi giocano domenica alle 14.30

A Firenze a caccia del riscatto. La matricola Brizz Nuoto punta ai tre punti e domani, domenica 30 ottobre alle 14.30, sarà ospite della Florentia per la seconda giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Italia7.

In acqua due squadre che hanno perso all’esordio. Il sette acese è stato sconfitto in casa dal Bogliasco 12-9 al termine di una sfida che ha mostrato tante buone cose per il sette siciliano. Le liguri hanno sfruttato al meglio l’inesperienza delle etnee.

Le toscane, invece, sono state travolte 21-2 dalle campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte. Un risultato che si commenta da solo. Potrebbe essere la buona occasione per ottenere la prima vittoria nella massima serie.

Sapienza “A Firenze con atteggiamento diverso rispetto a sfida di Coppa”

Unico precedente il 9-5 in Coppa Italia di appena due settimane fa ma lo spirito delle siciliane sembra essere cambiato, così come sottolinea il difensore del Brizz Nuoto Francesca Sapienza. “Andiamo a Firenze con un atteggiamento molto diverso rispetto alla sfida di coppa Italia contro la Florentia – sottolinea –. Dopo la sconfitta di sabato contrò Bogliasco vogliamo riscattarci e dimostrare fin da subito che stiamo crescendo e che il lavoro della settimana non è stato vano. La squadra avversaria ha più esperienza ma se giocheremo con pazienza ed intelligenza i risultati arriveranno”.

L’Ekipe Orizzonte rinvia al 16 novembre la partita col Trieste

La seconda giornata è ridotta a sole 4 partite perché Trieste-Ekipe Orizzonte è stata rinviata al 16 novembre su richiesta del club etneo a causa delle assenze delle australiane Bronte Halligan ed Alice Williams, convocate in collegiale dalla propria nazionale per preparare la Super Final di World League di Tenerife in programma dal 2 al 6 novembre.

Pausa, poi il 12 novembre il derby Brizz Nuoto-Ekipe Orizzonte

La massima serie andrà in riposo fino al 12 novembre con il derby etneo tra la matricola Brizz Nuoto e la corazzata Ekipe Orizzonte Catania. È il primo scontro diretto in massima serie tra queste due formazioni siciliane.