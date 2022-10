Pallanuoto femminile, Coppa Italia, i verdetti del primo turno

Tutto secondo pronostico nel turno eliminatorio di Coppa Italia. Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte con 9 punti giungono al secondo posto e si qualificano alla Final Six del trofeo che si disputerà dal 3 al 5 marzo. Niente da fare, invece, per la matricola Brizz Nuoto Acireale che dopo il pareggio iniziale col Nuoto, perde le altre tre partite.

Ekipe Orizzonte avanti

Nove punti, secondo posto e qualificazione comoda per l’Ekipe Orizzonte che a Bogliasco chiude la fase eliminatoria con un bilancio di tre vittorie ed una sconfitta.

Le etnee hanno battuto agevolmente la Rari Nantes Bologna per 11-5, il Bogliasco per 15-5 perdendo poi con la Plebiscito Padova per 10-8 concludendo con una netta affermazione per 16-5 sul Rapallo.

In graduatoria, Plebiscito Padova prima a punteggio pieno (12 punti), Ekipe Orizzonte 9, Rapallo 6. Queste sono le qualificate alla Final Six. A seguire Bogliasco 3 e Bologna 1.

Adesso la squadra allenata da Martina Miceli si prepara a iniziare il campionato di serie A1, che vedrà l’esordio delle rossazzurre sabato 22 ottobre alle 17 contro la RN Florentia nella piscina Francesco Scuderi di via Zurria a Catania.

Tanta esperienza per la Brizz Nuoto

La Brizz Nuoto, invece, a Firenze, ha fatto tanta esperienza in vista dell’esordio assoluto nella massima serie nazionale. Per la compagine acese c’è da segnalare il pareggio all’esordio, e non senza rammarico, con il Como (7-7). Poi solo sconfitte alternando prestazioni rivedibili ad altre interessanti. Il Sette acese ha perso 21-2 con la Sis Roma, detentrice del trofeo. Buona la partita con Trieste, persa all’ultimo quarto dopo aver condotto per lungo tempo i giochi. Il finale di 13-14 per le giuliane lascia l’amaro in bocca alle siciliane ma sul piano del gioco offre ulteriori certezze in vista del campionato. Ed infine il ko con la Florentia per 9-5.

Il tecnico Carlo Zilleri: “Chiudiamo questa tre giorni di coppa Italia all’ultimo posto con un punto conquistato al debutto col Como e poi tre sconfitte. Nonostante tutto sono molto soddisfatto di quanto fatto dalle ragazze, ad esclusione del 4 tempo con la Roma davvero disastroso, ho visto anche buone cose.

Ci è servito sicuramente per iniziare a capire che una qualunque distrazione, che prima potevamo concederci, adesso non possiamo più permettercela!”.

Sabato 22 ottobre si accenderanno i riflettori sulla serie A1 quando la Brizz debutterà in casa contro Bogliasco.