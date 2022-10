Ekipe Orizzonte vittoriosa sul Bologna, storico pareggio della Briz Nuoto col Como in Coppa Italia

Edoardo Ullo di

15/10/2022

Una vittoria ed un pareggio. Questo il bilancio delle due squadre siciliane dopo la giornata inaugurale nei gironi eliminatori di Coppa Italia femminile. Sorride l’Ekipe Orizzonte Catania che supera senza troppi patemi la Rari Nantes Bologna per 11-5 nel gruppo B che si gioca a Bogliasco.

Nel suo esordio assoluto in Coppa, la matricola Brizz Nuoto Acireale impone il pareggio 7-7 al Como. Oggi e domani, 16 ottobre, squadre ancora in vasca per chiudere la prima fase che designerà le sei squadre che si qualificheranno per la Final Six di marzo.

Ekipe Orizzonte, non dà scampo al Bologna

Tutto facile per le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte che si impongono 11-5 contro la Rari Nantes Bologna. I parziali non lasciano tanti dubbi sull’andamento dell’incontro: 0-2, 1-3, 1-2, 3-4 per le etnee. Esordio italiano per l’australiana Williams contraddistinto da una doppietta. Assieme a lei a segno due volte anche Marletta, Gagliardi e Oliva. Reti per Bettini, Palmieri e Grasso. Unica nota stonata lo 0-6 nelle superiorità numeriche. Una prestazione così così che però è bastata a tenere a bada un’avversaria volenterosa e poco più.

“Esordio positivo per le nuove – ha sottolineato Martina Miceli – andate tutte in goal. Da Gagliardi a Williams, da Oliva a Grasso. Non è stata una bella partita, siamo partite molto presto e sicuramente non eravamo in condizioni brillanti. Non ha giocato Bronte Halligan e staremo a lungo senza Aurora Longo a causa di un infortunio. Abbiamo fatto bene alcune cose, ma ci sono tanti errori su cui lavorare, com’è normale che sia. Già sappiamo bene quindi come iniziare questo percorso. Mi piace evidenziare anche l’esordio in porta di Ludovica Celona nell’ultimo tempo”.

Ekipe Orizzonte in vasca oggi con Bogliasco e Padova

L’Ekipe Orizzonte tornerà in vasca alle 10.30 contro il Bogliasco 1951 e alle 19.30 contro il Plebiscito Padova, nella seconda e terza partita del girone.

La Brizz Nuoto centra uno storico pareggio

La Brizz Nuoto Acireale sorprende nel primo match del girone A di Coppa Italia fermando sul 7-7 il Como Nuoto. Esordio assoluto in questa competizione nazionale da incorniciare per le acesi allenate da Carlo Zilleri che alla piscina Nannini di Firenze difendono bene ma sprecano molto sotto porta. La formazione siciliana, comunque, ricorderà la data di ieri (13 ottobre 2022) nei momenti storici del club che si appresta a disputare la prima stagione nella massima serie della pallanuoto femminile nazionale.

Giuffrida firma un poker che trascina le compagne insieme all’estremo difensore Santapaola che, con una prestazione solida, ha respinto più volte i tentativi avversari. A segno per la Brizz Nuoto anche Milicevic, Pane e Santoro.

Abbastanza soddisfatto il tecnico Zilleri: “É una base da cui partire. Siamo lontani dai livelli della serie A1 a cui vogliamo arrivare ma lo spirito visto oggi è quello giusto. Silenzio, sacrificio e tanta voglia di crescere”.

Oggi la Brizz nuoto giocherà alle 10 con la Sis Roma, formazione che detiene il trofeo.

Coppa Italia, i risultati della prima giornata

Girone A a Firenze:

Como Nuoto – Brizz Nuoto 7-7

R.N. Florentia – Pallanuoto Trieste 5-8

Riposa Sis Roma.

Girone B a Bogliasco (Genova):

R.N. Bologna – L’Ekipe Orizzonte 5-11

Bogliasco 1951 – C.S. Plebiscito Padova 1-14.

Riposa: Rapallo.