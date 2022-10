Ekipe Orizzonte travolge la Florentia, la Brizz Nuoto lotta ma cede nel finale al Bogliasco

Edoardo Ullo di

22/10/2022

Ekipe Orizzonte con vento in poppa, Brizz Nuoto lotta ma esce a mani vuote. Così le due squadre siciliane nella giornata d’esordio del massimo campionato nazionale di pallanuoto femminile che ha visto il debutto assoluto delle acesi della Brizz.

L’Ekipe Orizzonte “maltratta” la Florentia

Le campionesse d’Italia dell’Ekipe Orizzonte Catania vincono senza problemi sulla Florentia per 21-2 alla piscina Scuderi di Catania. Davanti al pubblico amico, la squadra di Martina Miceli non ha dato scampo alle avversarie.

Le due compagini vanno all’intervallo lungo sull’11-0 con le rossazzurre che vanno col pilota automatico anche nei restanti parziali subendo due reti ma segnandone altre 10.

Tutte le giocatrici di movimento a referto con Dafne Bettini, autrice di una quaterna, miglior marcatrice delle rossazzurre. In rete anche Hallingan e Leone 3 reti a testa, Gant, Viacava e Moschetti con una doppietta a testa, ed una marcatura per Grasso, Palmieri, Lombardo, Galiardi e Williams.

Ekipe Orizzonte-Rn Florentia 21-2, il tabellino

Parziali: 6-0; 5-0; 5-1 e 5-1

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 3, C. Grasso 1, G. Viacava 2, V. Gant 2, D. Bettini 4, V. Palmieri 1, T. Lombardo 1, G. Gagliardi 1, A. Williams 1, S. Moschetti 2, M. Leone 3, G. Condorelli. Allennatore Miceli.

Rn Florentia: C. Banchelli, C. Barbieri, L. Lepore 1, S. Cordovani, G. Gasparri, N. Vittori, L. Nesti, B. Mugnai, B. Merli, I. Landi 1. Allenatore Cotti.

Arbitri: Severo e Schiavo

Note: Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: L’Ekipe Orizzonte 1/2 + 1 rig.; RN Florentia 1/4 +1 rig.. Ne L’Ekipe Orizzonte Condorelli in porta dall’inizio. Nel quarto tempo Celona (O) subentra a Condorelli (O). RN Florentia iscrive a referto 10 atlete. Spettatori 250 circa.

Brizz Nuoto cede con l’onore delle armi al Bogliasco

Il cuore non basta alla Brizz Nuoto che deve cedere l’intera posta al più esperto Bogliasco nella prima storica partita in serie A1 delle acesi. Le liguri si impongono alla piscina Scuderi di Catania per 12-9 non senza soffrire, soprattutto nella prima metà della partita, le etnee.

Per le acesi storico esordio in massima serie. L’avvio è chiaramente ricco di tensione per il debutto e subito le liguri vanno in vantaggio con Spampinato in superiorità numerica. Fondamentale sfruttato benissimo dalle ospiti che raddoppiano con Rogondino. La Brizz Nuoto segna il suo primo storico gol in A1 a 2’53” dall’inizio della partita con Milicevic.

Paganello, però, trova il 3-1 per le ospiti. Milicevic e Mascari (quest’ultima con l’uomo in più) fanno esultare il pubblico siciliano per il momentaneo pareggio. Dura poco. Cuzzupè sigla il 4-3 con il quale si chiude il primo quarto.

Il Bogliasco è sornione e sfrutta benissimo le superiorità. Anzi, è letale: Rogondino e Di Maria fanno scappare via le liguri. Cappello accorcia nel finale di tempo. All’intervallo lungo Brizz Nuoto-Bogliasco 4-6.

Le acesi riaprono il conto nel terzo parziale

La matricola ci crede. Giuffrida segna e la Brizz va a -1. Una doppietta di Millo, però, fa scappare via le avversarie. Milicevic e Giuffrida riaprono la contesa. Nel finale però il Bogliasco segna ancora, 4 volte con la Brizz che segna 2 volte senza però riuscire ad impensierire le avversarie.

Brizz Nuoto-Netafim Bogliasco 9-12, il tabellino

Brizz Nuoto-Netafim Bogliasco 9-12

Parziali: 3-4; 1-2; 3-2 e 2-4

Brizz Nuoto: H. Santapaola, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, A. Milicevic 3, A. Arcidiacono, M. Spampinato, C. Cappello 1, I. Pane, A. Mascari 1, V. Santoro, M. Giuffrida 3, N. Sasover, F. Paladino. Allenatore Zilleri.

Netafim Bogliasco 1951: V. Uccella, A. Riccio, P. Di Maria 2, G. Cuzzupe’ 2, A. Mauceri, G. Millo 3, B. Rosta, R. Rogondino 2, M. Paganello 2, G. Cavallini, M. Carpaneto, D. Spampinato 1, M. Oberti. Allenatore Sinatra.

Arbitri: Petronilli e Navarra

Note Uscita per limite di falli Milicevic (Brizz) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Brizz Nuoto 3/7 +1 rig.; Netafim Bogliasco 1951 6/6 +1 rig. Nel secondo tempo Milicevic (Brizz) sbaglia un rigore (traversa). Nel terzo tempo Santapaola (Brizz) para un rigore a Millo (Bogliasco). Spettatori 200 circa.