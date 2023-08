Serie B, rosanero in trattativa per Prati e Morutan

Due movimenti in uscita per il Palermo che sta preparando gli ultimi colpi per chiudere il calciomercato e definire la rosa della squadra. In attesa della risposta di Matteo Prati e dell’esito della trattativa col Galatasaray per Olimpiu Morutan, il club rosanero annuncia i saluti di Jeremie Broh e di Giacomo Corona.

Broh in prestito al Sudtirol

Il centrocampista, infatti, va in prestito al Sudtirol. Broh torna nella squadra con la quale stravinse il girone A della serie C nella stagione 2021-2022. Un’annata da record con 90 punti per la quadra bolzanina ed appena – primato invidiabile – 9 reti subite in 38 partite. Nella scorsa stagione il mediano è tornato a Palermo collezionando 30 presenze senza reti. Si ricorda il gol annullato in pieno recupero (con l’ausilio del var) nel match col Benevento nel finale di stagione. Sarebbe valso il 2-1 per i rosanero.

Il ritorno di Broh al Sudtirol sarebbe stato favorito dall’uscita di Francesco Di Tacchio che andrà via dal club biancorosso dopo alcuni problemi di ambientamento tanto da farne diventare un “caso”.

Corona va ad Empoli

Anche il giovane attaccante Giacomo Corona va in prestito. Ieri c’è stata l’ufficialità dell’operazione. Corona va ad Empoli e si è già aggregato alla formazione Primavera di Alessandro Birindelli. La scorsa stagione Corona ha disputato il campionato di Primavera 1 (il massimo a livello giovanile) con la casacca del Torino giocando 14 partite di regular season e mettendo a segno 4 reti.

In precampionato è stato utilizzato dal tecnico Eugenio Corini nell’amichevole del mese scorso col Bologna finita 2-2 rendendosi protagonista nell’azione del pareggio di Soleri al 91′. Suo il cross che ha permesso ad Edoardo Soleri di colpire in rovesciata.

Prati in stand by

Ancora in stand by l’affare Matteo Prati. Il giovane centrocampista della Spal è in fase di riflessione. Deve scegliere tra Cagliari e Palermo. Certamente se ne saprà di più a breve. Il club estense e quello rosanero avrebbero trovato l’accordo nei giorni scorsi ma l’ultima decisione spetta al giocatore che si è messo in luce ai recenti mondiali Under 20 con una rete al Brasile ed il secondo posto ottenuto dalla Nazionale. Accordo sembra sia basato su una base di 5 milioni più extra.

Morutan potrebbe avvicinarsi

Dalle ultime voce di corridoio sempre che le concorrenti del Palermo per Olimpiu Morutan si siano defilate. Sarebbe uno sforzo economico non indifferente per la categoria: si parla di 6 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive per la trattativa col club turco. Morutan nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Pisa segnando 6 reti e fornendo 8 assist. Un centrocampista offensivo che potrebbe far comodo al tecnico Eugenio Corini.