Serie B, il bomber rosanero vuole continuare a far bene

È il giorno di Matteo Bruroni. Palermo ed il Palermo dopo una lunga trattativa con la Juventus hanno riabbracciato il loro bomber che nella scorsa stagione è stato protagonista con 29 gol essendo uno dei protagonisti assoluto della promozione in serie B.

Oggi ha parlato delle sue emozioni, dei suoi obiettivi. Della sfida a distanza con Luca Moro e soprattutto di quella in serie B dove cerca una consacrazione.

Renzo Castagnini “Grazie al City Group”

Prima della presentazione di Brunori, il direttore sportivo Renzo Castagnini ha detto la sua.

“È stato un ritorno faticoso – ha sottolineato il direttore sportivo –. Tutti ci credevamo, ringraziamo il City Group che ci dà la possibilità di fare questo tipo di operazioni. Il City Group come già accennato è qui per aiutare a crescere, a diventare una grande società senza sconvolgimenti. Grazie ancora al Group che ci permette di fare questo e dà l’opportunità di fare tutto”.

Palermo-Brunori, trattativa lunga

Inevitabile il racconto sulla trattativa. Estenuante che ha riportato a titolo definitivo Matteo Brunori in maglia rosanero per i prossimi 4 anni.

“Sono stati giorni impegnativi ma dentro di me è come se non sono mai stato via da Palermo – ha detto – la mia volontà era quella di rimanere qui a Palermo per continuare quello che avevamo fatto. Fa piacere avere avuto tante richieste ma la priorità era quella di rimanere qui. Dentro di me sapevo che la cosa andava in porto. Ringrazio la società ed il mister che ha creduto in me fin dal primo momento. In A ci sono state delle voci ma non vedevo niente, sono contento di essere qui. Mi sento pronto per la serie B, voglio continuare quello che abbiamo fatto la scorsa stagione. Non posso promettere numeri o gol ma è chiaro che ci si aspetta tanto. Arrivo alla B con più maturità, conoscendo come lavora il mister e conoscendo i miei compagni”.

“È arrivato il momento di dimostrare qualcosa di importante”

“In serie B penso che il percorso di ogni giocatore ha il suo tempo. È arrivato il momento di dimostrare qualcosa di importante e farlo con questa maglia. Siamo quasi tutti quelli della scorsa stagione”.

“Vivevo un momento magico e voglio continuare a viverlo”

Il bomber principe dell’ultima terza serie ha continuato: “In serie C non mi sono dimostrato superiore agli altri. Vivevo un momento magico e voglio continuarlo. La forza di questa squadra è stata il gruppo. Il mister e il club sono stati bravi a mantenere l’ossatura. Era importante non rompere questo giochino”.

Brunori e la scelta di rimanere a Palermo

Matteo Brunori prosegue e regala altri dettagli sul perché sia rimasto in rosanero. “La mia scelta di tornare a Palermo è stata per ritrovare mister e compagni. A livello tattico il tecnico ha le sue idee. All’inizio abbiamo avuto difficoltà ma è normale, poi abbiamo trovato la quadra.

Sono partito a rilento ma ho sentito subito la stima e l’affetto della gente di Palermo. Ad oggi lo sento forte. Non posso promettere numeri, ma sicuramente darò il massimo per questa maglia. I gol arriveranno”.

La sfida a distanza con Luca Moro

Nei giorni scorsi, Luca Moro, neo acquisto del Frosinone e bomber del Catania con il quale ha segnato caterve di gol nella scorsa stagione prima che il club etneo venisse escluso dalla serie C, aveva lanciato il “guanto di sfida” a Brunori. ed al Palermo. “Sfide che danno qualcosa in più. Moro ha dimostrato di saper giocare a calcio. Accetto la sfida molto volentieri. Son contento e gli faccio un grande in bocca al lupo anche a lui”.

“Baldini mi ha dato un numero di gol… ma non lo dico”

Durante la conferenza stampa, si è accennato al fatto che il tecnico Silvio Baldini abbia dato un nuovo numero, un nuovo obiettivo di gol al bomber. La scorsa stagione, ricordiamo, ci andò vicino pronosticando 30 reti: Brunori col Palermo ne segnò 29.

“Il mister mi ha dato un numero, un obiettivo ma non lo dico. L’obiettivo della serie A non ci fa paura. Il mister porta emozioni. Il tecnico è uno che dice le cose in faccia e serve una persona così. Con lui è arrivata la svolta, si è accesa la molla che sarà uguale anche in serie B… ed in serie A.

Domani partenza in vista dell’amichevole col Pisa

Partono domani da Casena dei Colli direzione Bergamo dove, giovedì 21 luglio, a Rovetta affronteranno il Pisa per la seconda amichevole pre-campionato. Domenica scorsa la prima uscita a Marineo con l’Oratorio San Ciro e Giorgio vinta agevolmente 12-0 con tripletta di Fella nel primo tempo, unico dei rosanero ad aver giocato tutti e 90 minuti. I rosa poi proseguiranno la preparazione per organizzare probabilmente una nuova amichevole per poi arrivare al 31 luglio con l’esordio in Coppa Italia con la Reggiana al Barbera. Poi l’esordio in B il 13 agosto col Perugia, sempre al Barbera.